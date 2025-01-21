Президент повідомив, скільки росіян воює в Україні

Зеленський зауважив, що в українській армії – понад 800 тис. бійців, натомість РФ має значно більше військових

Наразі 608 тис. російських військових знаходяться на території України, що в три рази більше, ніж на початку 2022 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«І тому коли кажуть, що є достатньо допомоги – порівняйте, що було тоді і що відбувається зараз. Тоді допомога Америки була 90%, сьогодні те що є у наших військових на полі бою – 40% українське виробництво, десь 40% США і трішки менше ніж США – Європа. І коли кажуть як ми тримаємося – ми тримаємося за рахунок серйозного зростання вітчизняного виробництва і зростання виробництва в Європі і також зростання виробництва в США. Але цього недостатньо, тому що ми зростали в рази. Європа так не зростала», – сказав президент.

В українській армії — понад 800 тис. бійців, натомість РФ може виставити 1,5 млн військових, — президент Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі pic.twitter.com/3YIvsVsmpQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 21, 2025

Зеленський додав, що в українській армії – понад 800 тис. бійців, натомість РФ може виставити 1,5 млн військових.

Нагадаємо, що у швейцарському Давосі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Як повідомляє Euronews цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі.