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Президент повідомив, скільки росіян воює в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Президент повідомив, скільки росіян воює в Україні
фото: скріншот з відео

Зеленський зауважив, що в українській армії – понад 800 тис. бійців, натомість РФ має значно більше військових

Наразі 608 тис. російських військових знаходяться на території України, що в три рази більше, ніж на початку 2022 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«І тому коли кажуть, що є достатньо допомоги – порівняйте, що було тоді і що відбувається зараз. Тоді допомога Америки була 90%, сьогодні те що є у наших військових на полі бою – 40% українське виробництво, десь 40% США і трішки менше ніж США – Європа. І коли кажуть як ми тримаємося – ми тримаємося за рахунок серйозного зростання вітчизняного виробництва і зростання виробництва в Європі і також зростання виробництва в США. Але цього недостатньо, тому що ми зростали в рази. Європа так не зростала», – сказав президент.

Зеленський додав, що в українській армії – понад 800 тис. бійців, натомість РФ може виставити 1,5 млн військових.

Нагадаємо, що у швейцарському Давосі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Як повідомляє Euronews цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі.

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Теги: росія армія війна військові Володимир Зеленський Україна росіяни

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