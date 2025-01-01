Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Львові відкрито вулицю на честь Ірини Фаріон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Львові відкрито вулицю на честь Ірини Фаріон
Вулиця Ірини Фаріон пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної
скріншот з відео

Вулицю було відкрито в день народження Степана Бандери

У середу, 1 січня, у Львові відбулося урочисте відкриття вулиці, названої на честь вбитої мовознавиці Ірини Фаріон. Про це стало відомо з трансляції телеканалу NTA.
 
Вулиця розташована у Галицькому районі міста, її колишня назва – Технічна. Вулиця Ірини Фаріон пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної.

Раніше Главком повідомляв, що 1 січня, на день народження Степана Бандери, у Львові відкриють вулицю імені Ірини Фаріон.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

Раніше мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена звернулась до правозахисників і зазначила, що досі немає доказів, що Ірину Фаріон убив саме її син. Також вона заявила, що адвокати мають нові докази невинуватості сина. Про це вона написала в листі до Центру прав людини Zmina. До листа жінка додала фотографії, на яких риси обличчя та статура В’ячеслава Зінченка нібито дещо відрізняються від рис та статури хлопця, якого зафіксували камери біля будинку Ірини Фаріон. За її словами, адвокат має відеодоказ того, що на момент, коли камери фіксували хлопця у дворі під будинком Фаріон, Зінченко перебував в іншому місті. Проте суд не взяв це до уваги.

Раніше за клопотанням прокурорів Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 січня 2025 року включно.

Згодом стало відомо, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці.

На підставі зібраних доказів фігуранту змінено кваліфікацію злочину. Йому інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз.

Читайте також:

Теги: Ірина Фаріон вулиця Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час цієї сценки актор «Кварталу 95» Євген Кошовий грає роль екзорциста, який лікує прихильників «руського миру» портретами Фаріон
Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю
Вчора, 2024, 10:41
Відомі українці, яких ми втратили у 2024 році
Відомі українці, яких ми втратили у 2024 році Втрати
30 грудня, 2024, 20:00
Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі та мер Львова Андрій Садовий
«Я багато про тебе думаю». Саакашвілі написав листа Садовому
26 грудня, 2024, 14:17
18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення
Вбивство Ірини Фаріон: справу передано до суду
26 грудня, 2024, 09:30
Попит на оренду квартир зростав упродовж року, проте літній період став піковим для Одеси
Яке місто найпопулярніше для подобової оренди житла у 2024 році
20 грудня, 2024, 03:00
Рената поверталася з-за кордону додому
У масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки
15 грудня, 2024, 22:26
Захисник виконував бойові завдання на південному та східному напрямках у складі військової частини А4979 ЗСУ
Стояв на захисті держави з перших днів війни. Згадаймо Володимира Воробця
13 грудня, 2024, 09:00
23 вересня 2022 року Любомир Бордун загинув від осколкового поранення на Бахмутському напрямку
У Києві з'явився провулок на честь загиблого військовослужбовця Бордуна
12 грудня, 2024, 19:43
Михайлу Французову було 68 років
Помер львівський фотограф, донька і троє онучок якого загинули від ракетного удару РФ
5 грудня, 2024, 23:26

Події в Україні

На Прикарпатті в санаторії спалахнула пожежа: евакуйовано понад сотню осіб
На Прикарпатті в санаторії спалахнула пожежа: евакуйовано понад сотню осіб
У Львові відкрито вулицю на честь Ірини Фаріон
У Львові відкрито вулицю на честь Ірини Фаріон
У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув 23-річний волонтер
У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув 23-річний волонтер
У Києві горів дах одного з корпусів Нацбанку внаслідок падіння уламків шахеда
У Києві горів дах одного з корпусів Нацбанку внаслідок падіння уламків шахеда
У новорічну ніч РФ запустила понад 100 «Шахедів»: скільки цілей вдалося збити 
У новорічну ніч РФ запустила понад 100 «Шахедів»: скільки цілей вдалося збити 
Повітряна тривога у Києві та низці областей тривала майже три години
Повітряна тривога у Києві та низці областей тривала майже три години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
76K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
70K
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
19K
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
15K
США встановили економічний рекорд у 2024 році

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua