У Росії підірвано командира, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза

У Нагайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку – йому зробили трепанацію черепа

Внаслідок вибуху у критичному стані перебуває воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, 3 січня 2025 року у населеному пункті Шуя Івановскої області відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Костянтин Нагайко

«Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер – присмерті», – сказано у повідомленні розвідки.

У Нагайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку – йому зробили трепанацію черепа.

Як інформує ГУР, капітан Нагайко народився 6.11.1995 року у місті Свободний Амурскої області Росії. Закінчив Санкт-петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військову артилерійську академію.

Безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами «Іскандер» по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

Зокрема, підрозділ Нагайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району – 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них – восьмирічний хлопчик.

«У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці Нагайка майже немає. Його стан – критичний», – сказано у повідомленні розвідки.

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.

До слова, Служба безпеки «по гарячих слідах» встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.