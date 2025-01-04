Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Росії підірвано командира, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Росії підірвано командира, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза
Сло Гроза після трагедії
фото з відкритих джерел

У Нагайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку – йому зробили трепанацію черепа

Внаслідок вибуху у критичному стані перебуває воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, 3 січня 2025 року у населеному пункті Шуя Івановскої області відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу ЗС РФ (в/ч 03333)  капітан Костянтин Нагайко

«Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер – присмерті», – сказано у повідомленні розвідки.  

У Нагайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку – йому зробили трепанацію черепа.  

У Росії підірвано командира, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза фото 1

Як інформує ГУР, капітан Нагайко народився 6.11.1995 року у місті Свободний Амурскої області Росії. Закінчив Санкт-петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військову артилерійську академію.

Безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами «Іскандер» по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

Зокрема, підрозділ Нагайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району – 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них – восьмирічний хлопчик.

«У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці Нагайка майже немає. Його стан – критичний», – сказано у повідомленні розвідки.  

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.

До слова, Служба безпеки «по гарячих слідах» встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Читайте також:

Теги: вибух окупанти військові злочин злочинець університет гроза росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звіт ISW щодо війни в Україні 10 грудня
Ворог просунувся поблизу Покровська та Великої Новосілки на Донеччині – ISW
10 грудня, 2024, 04:37
Наслідки удару по Запоріжжю
Ракетна атака на Запоріжжя 10 грудня: кількість загиблих знову зросла
12 грудня, 2024, 14:20
Кордон Фінляндії та Росії контролюватимуть дрони
Фінляндія посилить спостереження на кордоні з РФ за допомогою дронів
13 грудня, 2024, 09:55
Через самовільне залишення частини цьогоріч відкрито майже 42 тис. кримінальних проваджень, через дезертирство – вдвічі менше
Двічі ходив у СЗЧ і каявся. Які вироки ухвалюють суди для злісних дезертирів?
20 грудня, 2024, 21:00
Володимир Путін на пресконференції за підсумками 2024 року
«Нам нудно». Путін шокував поясненням, навіщо кидає росіян на війну в Україні
19 грудня, 2024, 11:45
Юрій Лебедин (зліва) та Микола Корецький (справа) задекларували солідні суми
Двоє депутатів Полтавської облради виявилися фанатами російського рубля та бізнесу РФ
23 грудня, 2024, 21:00
Ректор богословської академії Олександр Трофимлюк є настоятелем Свято-Покровського Собору ПЦУ
У Києві хуліган розтрощив позашляховик ректора богословської академії: вердикт суду
26 грудня, 2024, 11:34
ХАМАС та Ізраїль просуваються у напрямку підписання угоди
Угоди Ізраїлю з ХАМАСом до інавгурації Трампа, ймовірно, не буде – Jerusalem Post
27 грудня, 2024, 05:59
Злодії зухвало пограбували магазин у Парижі
Великий магазин у Парижі було пограбовано за лічені секунди
30 грудня, 2024, 02:29

Події в Україні

На Сумщині росіяни атакували авіабомбою багатоповерхівку, серед поранених – діти (оновлено)
На Сумщині росіяни атакували авіабомбою багатоповерхівку, серед поранених – діти (оновлено)
Зеленський підписав закон про посилення контролю за онлайн-казино
Зеленський підписав закон про посилення контролю за онлайн-казино
Командир Третьої штурмової бригади зробив жорстку заяву про анексію Криму
Командир Третьої штурмової бригади зробив жорстку заяву про анексію Криму
У Росії підірвано командира, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза
У Росії підірвано командира, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза
Одна з областей РФ оголосила рекордні виплати за підписання контракту на участь у війні проти України
Одна з областей РФ оголосила рекордні виплати за підписання контракту на участь у війні проти України
Розвідка оприлюднила нові радіоперехоплення про будні росіян на фронті
Розвідка оприлюднила нові радіоперехоплення про будні росіян на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
726K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
137K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 січня: ситуація на фронті
81K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ у 2024 році? Звіт Центру нацспротиву
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 січня 2025
40K
Всі обмежено придатні повинні з'явитися до ТЦК для направлення на ВЛК
40K
Гривня з кожної посилки йде Милованову? Опозиційна депутатка викрила схему «Укрпошти»

Новини

Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Сьогодні, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Сьогодні, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Сьогодні, 02:59
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 сiчня, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua