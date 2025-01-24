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Обмежено придатним продовжать термін для перепроходження ВЛК – Верещук

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Обмежено придатним продовжать термін для перепроходження ВЛК – Верещук
Всі обмежено придатні військовозобов'язані чоловіки мають пройти повторний медогляд
фото: АрміяInform

Ірина Верещук наголосила, що триває робота над нормативними змінами, щоб поки не застосовувати штрафи до тих, хто не встигне пройти повторний медогляд

Заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявила, що триває робота щодо внесення законодавчих змін для продовження строку повторного медогляду обмежено придатними. Про це Верещук написала в Telegram.

За її словами, цьому передувало те, що понад одного мільйона обмежено придатних військовозобов'язаних чоловіків ще не пройшли повторний медичний огляд, а до 4 лютого це практично неможливо зробити, оскільки в ТЦК шалені черги.

«За законом усі обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 включно. Інакше штрафи та інші юридичні неприємності. На сьогодні більшість з них (понад 1 мільйона людей!) ще не пройшли відповідні медогляди. В тому числі тому, що не отримували викликів на ВЛК, або не можуть їх отримати в ТЦК (бо там черги). Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого», – написала вона.

Верещук повідомила, що нині вона разом із депутатами працюють над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними. Триває робота над нормативними змінами, щоб поки не застосовувати штрафи. Також Ірина Верещук зазначила, що Міноборони та Міністерство охорони здоров'я терміново забезпечують належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних, а також забезпечують відповідні виклики людей на ВЛК.

«Так буде конструктивно. Але, всі обмежено придатні мають пройти повторний медогляд. Як того вимагає закон», – підкреслила вона.

Ірина Верещук додає, що згодом також переглядатимуть, хто був відповідальний за незадовільну організацію процесу та чому так сталось.

Нагадаємо, що чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це прописано у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК. Цей документ почав діяти одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня. 

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Теги: Міноборони закон Ірина Верещук військовозобов'язаний ТЦК військомат

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