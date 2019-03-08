На Прикарпатті фура знищила мікроавтобус і легковик

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Одна людина загинула

Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 20 години 25 хвилин 7 березня на трасі Н-10 біля села Вовчківці у Снятинському районі. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Як попередньо встановлено правоохоронцями, водій 1992 року народження, мешканець Закарпатської області керуючи автомобілем «Skoda Oktavia», рухаючись у напрямку м. Стрий, під час здійснення маневру обгону автопоїзда у складі тягача «Renault» та напівпричепа «Wielton» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «Mercedes-Benz Vito» під керуванням 51- річного жителя Чернівців. Унаслідок даного зіткнення автомобіль «Skoda Oktavia» відкинуло назад на свою смугу, де він зіткнувся з автопоїздом.

У результаті ДТП водій автомобіля «Skoda Oktavia» загинув на місці події. Ще два його пасажири віком 26 та 42 - роки, жителі Закарпатської області з тілесними ушкодженнями доставлені до лікувального закладу.

Крім того, травми отримали й водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito» та три його пасажири віком 16, 51 та 45 - років, мешканці Буковини.

У водіїв взято кров на перевірку вмісту алкоголю.

Подробиці автопригоди встановлює слідство - за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.