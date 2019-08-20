На Прикарпатті згоріла 135-літня церква



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Старовинна церква розміщена в селі Новоселиця Снятинського району Фото: ДСНС

Вогнем знищено приміщення та майно церкви, пошкоджено дерев’яну споруду дзвіниці

В Івано-Франківській області у понеділок виникла пожежа в храмі Пресвятої Діви Марії.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пожежа виникла близько 17 години в понеділок, 19 серпня. Церква розміщена в селі Новоселиця Снятинського району.

У ДСНС заявляють, що жертв і постраждалих від пожежі немає. До гасіння полум'я було залучено 19 осіб та шість одиниць техніки.

О 19:40 пожежу церкви було ліквідовано. Вогнем знищено приміщення та майно церкви, пошкоджено дерев’яну споруду дзвіниці розміром в плані 20 м.кв.

Варто зазначити, що церква була побудована 1884 року на кошти місцевої громади.

До слова, за минулий тиждень у Києві сталося понад 100 пожеж.