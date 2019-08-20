  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Прикарпатті згоріла 135-літня церква

    • Розсилка
    <p>Старовинна церква розміщена в селі Новоселиця Снятинського району</p> - На Прикарпатті згоріла 135-літня церква

    Старовинна церква розміщена в селі Новоселиця Снятинського району

    Фото: ДСНС

    Вогнем знищено приміщення та майно церкви, пошкоджено дерев’яну споруду дзвіниці

    В Івано-Франківській області у понеділок виникла пожежа в храмі Пресвятої Діви Марії.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що пожежа виникла близько 17 години в понеділок, 19 серпня. Церква розміщена в селі Новоселиця Снятинського району.

    У ДСНС заявляють, що жертв і постраждалих від пожежі немає. До гасіння полум'я було залучено 19 осіб та шість одиниць техніки.

    О 19:40 пожежу церкви було ліквідовано. Вогнем знищено приміщення та майно церкви, пошкоджено дерев’яну споруду дзвіниці розміром в плані 20 м.кв.

    Варто зазначити, що церква була побудована 1884 року на кошти місцевої громади.

    До слова, за минулий тиждень у Києві сталося понад 100 пожеж.

    Читайте також
    пожежа церква ДСНС Івано-Франківщина рятувальники майно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ