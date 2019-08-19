За тиждень у Києві сталося понад 100 пожеж



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В екосистемах Києва протягом тижня виникло 5 пожеж

Впродовж минулого тижня (з 12 до 18 серпня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 226 виїздів.

Так, за вказаний період вогнеборці ліквідували 118 пожеж та 3 аварії, 43 рази надали допомогу мешканцям столиці та іншим міським службам. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

В екосистемах Києва протягом тижня виникло 5 пожеж на площі 4,12 га. Всього з початку року здійснено 392 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 140,417 га.

Також рятувальники здійснили 8 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 489 виїздів по заявках, щодо мінування об’єктів Києва.

Нагадаємо, 18 серпня столичні вогнеборці ліквідували загоряння торфу на відкритій території на 21-му км Столичного шосе (поворот на хутір Мригі), що у Голосіївському районі столиці.

18 серпня на відкритій місцевості Національного музею «Пирогів», що у Голосіївському районі столиці, було виявлено артилерійський снаряд Д-76 мм часів Другої світової війни. Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлений снаряд вилучено та знищено на полігоні.