На сході країни українські воїни знищили чотири танки, літак та вертоліт ворога

На сході України військові за добу знищили чотири танки

Підрозділи протиповітряної оборони також знищили три крилаті ракети

Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил упродовж поточної доби було успішно відбили вісім атак ворога. Про це повідомляє Міністерство оборони.

При цьому, українські захисники знищили чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, один вертоліт, чотири безпілотних літальних апарати та три крилаті ракети ворога.

Нагадаємо, Генштаб оприлюднив свіжі дані про втрати окупантів: динаміка за добу.

Також повідомлялося, що за добу збито чотири ворожі повітряні цілі.

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