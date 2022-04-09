Друг Путіна Берлусконі відреагував на розстріли у Бучі: розчарований президентом РФ

Берлусконі назвав розстріли у Бучі військовим злочином

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, виступаючи перед прихильниками своєї партії «Вперед, Італія», сказав, що розчарований у російському президенті Володимирі Путіні через війну проти України. Про це повідомляє пресслужба партії Берлусконі.

«Ми зіткнулися з безпрецедентною агресією щодо такої нейтральної країни як Україна, яка сьогодні з великою честю бореться за свою свободу. Агресія проти України привела Росію до рук Китаю. Шкода. Я глибоко розчарований і засмучений поведінкою Володимира Путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом», – заявив Берлусконі.

Як передає видання il Giornale, Берлусконі також заявив, що у місті Буча Київської області «були скоєні справжні військові злочини, і Росія не може заперечувати своєї відповідальності».

Італійські медіа звертають увагу, що 85-річний мільярдер з початку вторгнення Росії в Україну у своїх виступах не згадував імені Володимира Путіна, хоч і казав, що «стурбований ескалацією конфлікту».

«Я не можу і не хочу приховувати, що я глибоко розчарований і засмучений поведінкою Володимира Путіна… Росія не може заперечувати свою відповідальність перед жахом масових убивств мирних жителів у Бучі та інших населених пунктах України», – цитує колишнього прем'єра Італії видання Ansa.

Він заявив, що Путін повинен назвати імена тих, хто вчиняв ці злочини та покарати їх.

Раніше Берлусконі неодноразово називав Путіна своїм другом, вони регулярно відвідували резиденції один одного. Після того, як Путін у вересні 2021 року по телефону привітав його з днем народженням, Берлусконі назвав Путіна останнім видатним лідером на сучасній міжнародній політичній арені.

Раніше повідомлялося, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель відвідали Бучу, де російські війська фактично влаштували геноцид мирним мешканцям.

Нагадаємо, 8 квітня у Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців.

Від деяких тіл залишилися лише фрагменти й встановити особу загиблих буде дуже важко.