На спортбазі Міноборони проходять лижні тренування



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На базі «Тисовець» до 23 лютого проходять тренування

Курсантів вчать стріляти на лижах стоячи та лежачи

На спортивно-навчальній базі Міністерства оборони України «Тисовець» проходять лижні тренування. Про це повідомляє «Армія FM».

Так, на базі «Тисовець» до 23 лютого тренуються 20 першокурсників Навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Повідомляється, що лижна підготовка займає все більше часу в програмі фізичних тренувань курсантів усіх спеціальностей сухопутних військ. Курсантів вчать стріляти на лижах стоячи та лежачи, швидко знімати та вдягати спорядження, регулярно влаштовуються 5-кілометрові змагання.

Крім того, лижна підготовка є частиною підготовки у країнах НАТО – лижні гірські марші, з ночівлею в горах, влаштовують для спецпризначенців в Швеції, Норвегії.

Такий натівський досвід включений до курсу виживання, який проходять бійці в рамках програми «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна» (JMTG-U) на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (МЦМБ).

Іноземні інструктори демонструють та вчать, як діяти в екстремальних ситуаціях – пірнають в льодову ополонку в лижах та з лижними палками, та вибираються звідти.