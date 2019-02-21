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    Події в Україні

    На спортбазі Міноборони проходять лижні тренування

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    На базі &laquo;Тисовець&raquo; до 23 лютого проходять тренування&nbsp; - На спортбазі Міноборони проходять лижні тренування
    На базі «Тисовець» до 23 лютого проходять тренування 

    Курсантів вчать стріляти на лижах стоячи та лежачи

    На спортивно-навчальній базі Міністерства оборони України «Тисовець» проходять лижні тренування. Про це повідомляє «Армія FM».

    Так, на базі «Тисовець» до 23 лютого тренуються 20 першокурсників Навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

    Повідомляється, що лижна підготовка займає все більше часу в програмі фізичних тренувань курсантів усіх спеціальностей сухопутних військ. Курсантів вчать стріляти на лижах стоячи та лежачи, швидко знімати та вдягати спорядження, регулярно влаштовуються 5-кілометрові змагання.

    Крім того, лижна підготовка є частиною підготовки у країнах НАТО – лижні гірські марші, з ночівлею в горах, влаштовують для спецпризначенців в Швеції, Норвегії.

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    На спортбазі Міноборони проходять лижні тренування
    На спортбазі Міноборони проходять лижні тренування
    На спортбазі Міноборони проходять лижні тренування

    Такий натівський досвід включений до курсу виживання, який проходять бійці в рамках програми «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна» (JMTG-U) на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки (МЦМБ).

    Іноземні інструктори демонструють та вчать, як діяти в екстремальних ситуаціях – пірнають в льодову ополонку в лижах та з лижними палками, та вибираються звідти.

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