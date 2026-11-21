Успішне проведення гуманітарної операції в Олешках дає підстави сподіватися на реалізацію подібних місій в інших населених пунктах

Україна запропонувала провести нові гуманітарні операції на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує «Главком».

Глава держави подякував першій леді США Меланії Трамп за сприяння в розблокуванні та евакуації українців з Олешок. За його словами, успішне проведення цієї гуманітарної операції дає підстави сподіватися на реалізацію подібних місій в інших населених пунктах.

Питання нових операцій президент уже обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Зокрема, вони визначали населені пункти, де необхідна допомога, та орієнтовну кількість людей, яких потрібно евакуювати.

Оновлений перелік Україна передала омбудсману та американській стороні. До нього увійшли населені пункти Херсонської та Запорізької областей.

«Олешки – це вже зроблено. Далі – Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка, Велика Кардашинка. Це була Херсонська область. Запорізька область – Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця, Василівка», – уточнив Зеленський.

Президент зазначив, що перелік надалі доповнюватимуть і коригуватимуть.

Раніше Меланія Трамп повідомила про продовження переговорів щодо нового припинення вогню. За її словами, відповідних домовленостей можуть досягти ще до Різдва.

«Насамперед я дуже хотіла б, щоб було більше припинень вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якщо Україна та Росія будуть готові. Переговори вже тривають, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню», – заявила нещодавно перша леді США.

Також Вашингтон працює над масштабуванням гуманітарних домовленостей між Україною та Росією після успішної евакуації людей з Олешок Херсонської області.