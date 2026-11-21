Міністри оборони України та Великої Британії Євгеній Хмара і Вес Стрітінг підписали проєктні домовленості про спільне виробництво безпілотників. Ідеться про українські розробки, які виготовлятимуть на британських виробничих майданчиках коштом Лондона. Про це повідомило Міністерство оборони України, інформує «Главком».

За домовленістю, безпілотники середньої та великої дальності вироблятимуть у Великій Британії, а готову продукцію спрямовуватимуть на потреби українських військових. Такий формат співпраці дасть змогу поєднати українські технологічні рішення та бойовий досвід із виробничими можливостями британської промисловості.

Євгеній Хмара наголосив, що спільні проєкти мають не лише посилити оборонні спроможності України та Великої Британії, а й допомогти швидше масштабувати вже перевірені на практиці розробки.

«Україна має дієві оборонні рішення та неоціненний досвід боротьби з ворогом. Поєднуємо їх із виробничими можливостями Великої Британії, щоб швидше масштабувати перевірені засоби для наших Сил оборони», – заявив міністр.

Окремою темою зустрічі стало зміцнення української протиповітряної оборони. Євгеній Хмара подякував британській стороні за пакет допомоги для ППО, оголошений під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Також сторони обговорили прискорення постачання ракет LMM із наявних британських запасів. Ці ракети важливі для протидії реактивним ударним безпілотникам типу «Шахед».

Крім того, Україна та Велика Британія зосередилися на посиленні далекобійних спроможностей українського війська та модернізації ракет вітчизняного виробництва.

Нагадаємо, заступник міністра оборони США Елбридж Колбі поставив під сумнів ефективність української стратегії deep-strike та закликав союзників зосередитися на підтримці фронту. За його словами, далекобійні атаки не допомагають Україні досягти вирішального результату у війні, а удари по цивільній інфраструктурі можуть навіть посилювати підтримку ескалації з боку росіян. Таку заяву Колбі зробив під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»

Заява Колбі пролунала на тлі української кампанії далекобійних ударів по російській території. Зокрема, українські сили атакували логістичні центри мережі Wildberries. За даними ЗМІ, ці об'єкти використовувалися не лише для комерційної діяльності, а й для постачання товарів військового призначення.