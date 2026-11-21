Командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн заявив, що російське вантажне судно уразили українські дрони в російських територіальних водах. Про це повідомляє фінське медіа Yle, інформує «Главком».

За словами Ільїна, унаслідок атаки корабель втратив керування і його віднесло у фінські територіальні води. Тож відповідальність за рятувальну операцію на морі поклали на Фінляндію.

«Більш детальної інформації про вантаж немає, тому я не можу сказати, наскільки великий ризик вибуху. Річ у тім, що пожежу ще не взяли під контроль, тому не виключено, що там ще можуть статися вибухи. Якщо пожежа триватиме неконтрольовано протягом тривалого часу, судно може затонути», – зазначив Ільїн.

Командувач додав, що за гасіння пожежі відповідає екіпаж судна, тоді як Прикордонна служба Фінляндії координує рятувальну операцію. Наразі сторони опрацьовують можливі варіанти евакуації та відповідні домовленості.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко раніше повідомив, що до російського суховантажу направили рятувальне судно РФ. Водночас евакуація екіпажу не знадобилася.

Раніше повідомлялося, що уранці 21 листопада у Фінській затоці після атаки безпілотників загорілося російське вантажне судно Sparta II. Фінські сили оборони зафіксували удар у міжнародних водах.

Sparta II перебуває під санкціями США з травня 2022 року. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, судно пов’язане з російською компанією «Оборонлогістика» та раніше перевозило озброєння й військову техніку.

Нагадаємо, напередодні президент Фінляндії Александр Стубб відреагував на повідомлення про нібито вимогу Росії щодо виходу його країни з НАТО в межах переговорів про завершення війни в Україні. Він заявив, що членство Фінляндії в Альянсі не буде скасоване за жодних обставин.