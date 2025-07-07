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Російські дрони атакували інфраструктуру Сумщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Російські дрони атакували інфраструктуру Сумщини
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки РФ на Сумщині є постраждалі

Російські терористи завдали удару по обʼєкту цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Попередньо, атака була здійснена з використанням ударного БпЛА. Унаслідок обстрілу двоє людей отримали легкі поранення. Їм надають медичну допомогу.

Також внаслідок атаки пошкоджені приміщення, триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок чого постраждала будівля університету, житлові будинки, є поранені. За даними ОВА, шість ударів «шахедами» ворог завдав по Запоріжжю. 

Також 7 липня орієнтовно о 10:20 ударні ворожі безпілотники атакували житловий квартал у Холодногірському районі. За попередньою інформацією, російська армія застосувала шість БпЛА типу «Герань-2».

До слова, у ніч на 7 липня 2025 року російські безпілотні літальні апарати (БпЛА) також атакували Київ, спричинивши пошкодження в кількох районах столиці.  У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає. У Голосіївському районі уламки дрона пошкодили вікна в офісній будівлі. 

До слова, триває 1230-й день повномасштабної війни.

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Теги: дрон Сумщина війна окупанти

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