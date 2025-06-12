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Україна продасть на аукціоні арештований російський корабель

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна продасть на аукціоні арештований російський корабель
Судно було затримане в акваторії Дунаю та перебуває під арештом
фото: arma.gov.ua/АРМА

АРМА не вперше продає судно, повʼязане з Росією

Дніпровський районний суд Києва за клопотанням прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя передав на реалізацію Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ще одне судно, повʼязане з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АРМА.

Судно було затримане в акваторії Дунаю та перебуває під арештом. Раніше Національне агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало на електронному аукціоні «Prozorro.Продажі» арештований російський нафтовий танкер Nika Spirit. Судно вдалося продати за 6,4 млн грн.

Нагадаємо, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління 10 арештованих морських суден, що належать компаніям, пов’язаним з Росією. Серед переданих активів також судно Emmakris III, арештоване рішенням Печерського районного суду Києва у квітні 2023 року.

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського. Також один із коштовних активів одіозного політика Віктора Медведчука, за яким полює Україна, це – 92-метрова яхта Royal Romance. Вона належить до найбільших яхт у світі. 

До бюджету України щомісяця надходитиме понад 5,7 млн грн. Новим управителем, визначеним за результатами відкритого конкурсу, стало приватне підприємство «Марінекс».

До слова, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), вперше оголосило про запуск серії конкурсів на управління арештованими квартирами, які будуть передані для потреб українських захисників, членів їхніх сімей та тих, хто втратив житло внаслідок війни.

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Теги: АРМА корабель

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