У Києві продано колишній головний офіс «Сбербанку»: хто став новим власником

Переможець аукціону отримав право придбати будинок площею 6868,9 кв. м на вул. Володимирській, 46

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 1 квітня провів аукціон з продажу колишнього головного офісу «Сбербанку» в Києві, його за 916 млн грн збирається придбати одне з держпідприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Liga.net.

Повідомляється, що переможець аукціону отримав право придбати будинок площею 6868,9 кв. м на вул. Володимирській, 46 разом з основними засобами (554 одиниці обладнання).

Одночасно з купівлею майна покупець зобов'язаний укласти з АТ «МР Банк» (нинішня назва «Сбербанку») договір оренди частини цього ж майна. Тобто банк, який перебуває в процесі ліквідації, продовжить використовувати частину приміщень (до 2743,2 кв. м) та деяке обладнання за символічну плату 1 грн на місяць. Термін оренди – до припинення банку як юридичної особи.

Торги стартували з 555,8 млн грн.

Як повідомляється, на будівлю претендували четверо покупців, але реальні торги відбувалися лише між двома з них – товариством з обмеженою відповідальністю «Аларіт-Пром-» з групи Сергія Сподіна (раніше приватизував готель «Козацький» біля Майдану Незалежності) та державне підприємство «Національний фонд інвестицій України».

У підсумку Націнвестфонд запропонував на 4 млн грн більше і переміг зі ставкою 916 млн грн.

Ще один покупець запропонував 870 млн грн на старті торгів, але більше не підвищував ставку. Це товариством з обмеженою відповідальністю «Бест-Оффер» Євгена Богуславського – технічного власника, який брав участь у приватизації Білгород-Дністровського порту для бізнесмена, колишнього нардепа від Партії регіонів Володимира Продивуса.

Націнвестфонд був створений у 2021 році на виконання указу президента Володимира Зеленського з метою створення сприятливих умов для великих інвестиційних та соціально значущих проєктів. У листопаді 2024 року його передали зі сфери управління Фонду державного майна до Міністерства цифрової трансформації.

Нагадаємо, у травні 2022 року Верховна Рада затвердила указ Зеленського про примусове вилучення активів «дочок» російських «Промінвестбанку» та «Сбербанку».

До слова, міський суд Праги визнав банкрутом Sberbank CZ, який є чеською дочкою російського «Сбербанку». В кінці липня Празький міський суд відкрив провадження у справі про неспроможність Sberbank CZ. На той момент за банком рахувались прострочені зобов'язання на суму понад 61 млрд крон.