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На Тернопільщині потонув чоловік, який намагався витягти з річки свого онука

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Тернопільщині потонув чоловік, який намагався витягти з річки свого онука
фото: Нацполіція

На Дністрі у Тернопільській області потонула людина

На Тернопільщині загинув чоловік, намагаючись витягти з річки свого онука, який тонув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції області.

Зазначається, що інцидент трапився на річці Дністер у Золотопотоцькій громаді, що в Бучацькому районі. За словами очевидців, увечері 24 червня 58-річний чоловік прийшов з онуками на річку купатися. Один із них почав тонути.

Тоді чоловік кинувся у воду, щоб урятувати онука. Йому вдалося виштовхати дитину на мілину, але сам вибратися з річки він уже не зміг. Очевидці витягнули тіло дідуся, однак уже не змогли його реанімувати. Дитина вижила.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині сталась трагедія на водоймі у місті Бершадь. 28-річний чоловік потонув під час перепливання річки. Як повідомили очевидці, чоловік, перебуваючи на відпочинку з родиною, вирішив переплисти річку Дохна. Зазначається, що вже через деякий час він зник з поля зору і не з'являвся на поверхні води. Рятувальники того ж дня розпочали пошуки. 

У місті Біла Церква також сталася трагічна подія: під час купання в річці Рось загинула 15-річна дівчина.

А 15-річний підліток втопився під час купання у ставку на Донеччині.

Теги: Тернопільщина річка

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