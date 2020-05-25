На Тернопільщині кіберполіція викрила канал продажу інформації з обмеженим доступом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисникові загрожує до п’яти років ув’язнення

Зловмисник розміщував оголошення про продаж баз даних підприємств та установ у тематичних групах у месенджері

Співробітники кіберполіції в Тернопільській області спільно із слідчими поліції Тернопільщини, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, із залученням працівників роти поліції особливого призначення, викрили місцевого мешканця в продажу баз даних, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Про це йдеться на сайті Нацполіції.

Кіберполіція встановила, що мешканець Тернополя 2001 року народження, використовуючи месенджер, у різних тематичних групах розміщував оголошення щодо продажу електронних баз даних підприємств та установ, що містять ознаки інформації з обмеженим доступом. Купівля баз даних здійснювалася шляхом перерахування грошей покупцями через платіжну систему QIWI або на банківську картку.

Вартість бази даних становила до півтори тисячі гривень.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта, вилучено комп’ютерну техніку, яку направлено на експертизу.

За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або поширення інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Досудове розслідування триває.

Також читайте:

Кіберполіція викрила шахраїв, які підробляли антисептики, медичні маски та респіратори