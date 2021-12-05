На трасі Київ-Чоп трапилась смертельна ДТП, загинули діти

На трасі Київ-Чоп автомобіль з родиною потрапив у ДТП, троє загиблих

Жінка, яка була за кермом, перебуває в лікарні з важкими травами

Сьогодні ввечері, 5 грудня, у Житомирській області на автодорозі Київ-Чоп сталася смертельна аварія. Про це повідомила патрульна поліція.

Попередньо встановлено, що водійка Daewoo Lanos виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення з вантажним автомобілем Daf.

В легковому автомобілі також перебували чоловік та двоє дітей.

В результаті лобового зіткнення з вантажівкою чоловік та хлопчики 2010 та 2016 років народження загинули на місці. Мати, яка була за кермом Daewoo, перебуває в лікарні з важкими травами.

Нагадаємо, 29 листопада на вулиці Грушевського у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Toyota тікав від поліції та протаранив чотири машини.

29 листопада на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися п'ять автомобілів.