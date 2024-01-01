Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток (фото)
Унаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки
Унаслідок обстрілу Одеси у ніч на 1 січня загинув 15-річний підліток. Ще сім людей отримали поранення. Про це в Telegram повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Унаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно», – йдеться в повідомленні.
Голова ОВА зазначив, що внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше три багатоквартирних висотних будинки, три приватні будинки, господарські споруди.
«Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік», – зауважив голова Одеської ОВА.
Кіпер додав, що в одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно загасили.
«Наші сили ППО знищили 28 «шахедів», – наголосив голова Одеської ОВА.
Як відомо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.
Також на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Згодом стало відомо, що у результаті падіння уламків ворожого дрона повністю знищено музей Романа Шухевича.
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