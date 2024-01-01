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Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток (фото)
Упродовж новорічної ночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками
фото: Олег Кіпер / Telegram

Унаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки

Унаслідок обстрілу Одеси у ніч на 1 січня загинув 15-річний підліток. Ще сім людей отримали поранення. Про це в Telegram повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Унаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно», – йдеться в повідомленні.

Наслідки ворожого обстрілу Одеси в новорічну ніч
Наслідки ворожого обстрілу Одеси в новорічну ніч
фото: Олег Кіпер / Telegram

Голова ОВА зазначив, що внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше три багатоквартирних висотних будинки, три приватні будинки, господарські споруди.

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Внаслідок падіння кількох безпілотників пошкоджено житлові будинки
фото: ДСНС

«Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік», – зауважив голова Одеської ОВА.

Окупанти обстріляли Одесу у ніч на 1 січня
Окупанти обстріляли Одесу у ніч на 1 січня
фото: Олег Кіпер / Telegram

Кіпер додав, що в одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно загасили.

«Наші сили ППО знищили 28 «шахедів», – наголосив голова Одеської ОВА.

Як відомо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

Також на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Згодом стало відомо, що у результаті падіння уламків ворожого дрона повністю знищено музей Романа Шухевича.

Читайте також: У новорічну ніч ворог застосував рекордну кількість «шахедів»: сили ППО знищили 87 безпілотників
Теги: Одеса обстріл росіяни ворог

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