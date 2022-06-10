На війні загинув кореспондент Олексій Чубашев

24 лютого 2022 року Чубашев повернувся до лав ЗСУ після служби на контракті

Воїн мав позивний Рекрут

На війні з російськими окупантами загинув офіцер, військовослужбовець і військовий журналіст Олексій Чубашев. Про це надвечір у п’ятницю, 10 червня, повідомляють у соцмережах його друзі та побратими, зокрема, журналістка Яна Холодна, яка раніше керувала радіостанцією «Армія FM».

Чубашев відомий як автор програми «Рекрут UA», колишній керівник «Армії FM» та Військового телебачення України.

За освітою Олексій – військовий журналіст.

У 2008 році вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. У 2009 році – учасник параду з нагоди Дня Незалежності.

У 2010 році вступив на військову журналістику до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Перша ротація в район проведення АТО – в 2015 році. Того ж року почав служити у Центральній телерадіостудії Міноборони, автор і ведучий першого в Україні військово реаліті-шоу «Рекрут».

У грудні 2019 року став виконувачем обов’язків керівника Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України (очільником радіостанції «Армія FM» та Військового ТБ), змінивши Яну Холодну.

28 лютого 2021 року в Олексія закінчився другий офіцерський контракт зі Збройними силами. Він його не продовжував та був звільнений в запас. Після звільнення із ЗСУ розвивав власні проєкти.

24 лютого 2022 року повернувся до лав ЗСУ.

У офіцера залишилися дружина, малолітня донька та новонароджений син.

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