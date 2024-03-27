На Волині чоловік з ножем напав на співробітника військкомату

Усього було два удари

У місті Нововолинськ Волинської області місцевий житель з ножем напав на працівників ТЦК, які прийшли до нього додому. Один із військомів отримав поранення. Справу розслідує поліція. Про це розповіла пресофіцерка Волинського обласного районного ТЦК Уляна Кравчук «Радіо Свобода».

За її словами, група оповіщення у місті Нововолинськ вирушила до військовозобов'язаного чоловіка, який мав раніше з'явитися до ТЦК та СП, бо отримав бойову повістку, але в зазначений час не прийшов. Працівники ТЦК прийшли до нього додому.

«Коли наші військовослужбовці прийшли до нього додому, щоб уточнити обставини неприбуття до ТЦК, один із військовослужбовців отримав поранення холодною зброєю в область черевної порожнини», – розповіла Уляна Кравчук.

Вона додала, що жодного конфлікту між чоловіком та військовими не було. Той просто напав з ножем, після того, як відчинив двері.

Усього було два удари, один з яких заблокував військовослужбовець.

Військовий з попереднім діагнозом: «різана рана передньої стінки живота, проникаюча" доправлений в операційне відділення КНП «Нововолинська ЦМЛ» для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, у Львові представники ТЦК силою заштовхнули чоловіка у мікроавтобус. Пресслужба Львівського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки відреагувала на інцидент.

Раніше прикордонники затримали чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону. Ухилянта доставили до військкомату для уточнення військово-облікових даних. Перебуваючи у ТЦК, чоловік зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник військкомату. Він сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Лікарі зафіксували спробу самогубства. За даним фактом розпочато службову перевірку.