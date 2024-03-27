Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Волині чоловік з ножем напав на співробітника військкомату

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Волині чоловік з ножем напав на співробітника військкомату
Працівники ТЦК прийшли до чоловіка додому
фото ілюстративне

Усього було два удари

У місті Нововолинськ Волинської області місцевий житель з ножем напав на працівників ТЦК, які прийшли до нього додому. Один із військомів отримав поранення. Справу розслідує поліція. Про це розповіла пресофіцерка Волинського обласного районного ТЦК Уляна Кравчук «Радіо Свобода».

За її словами, група оповіщення у місті Нововолинськ вирушила до військовозобов'язаного чоловіка, який мав раніше з'явитися до ТЦК та СП, бо отримав бойову повістку, але в зазначений час не прийшов. Працівники ТЦК прийшли до нього додому.

«Коли наші військовослужбовці прийшли до нього додому, щоб уточнити обставини неприбуття до ТЦК, один із військовослужбовців отримав поранення холодною зброєю в область черевної порожнини», – розповіла Уляна Кравчук.

Вона додала, що жодного конфлікту між чоловіком та військовими не було. Той просто напав з ножем, після того, як відчинив двері.

Усього було два удари, один з яких заблокував військовослужбовець.

Військовий з попереднім діагнозом: «різана рана передньої стінки живота, проникаюча" доправлений в операційне відділення КНП «Нововолинська ЦМЛ» для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, у Львові представники ТЦК силою заштовхнули чоловіка у мікроавтобус. Пресслужба Львівського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки відреагувала на інцидент.

Раніше прикордонники затримали чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону. Ухилянта доставили до військкомату для уточнення військово-облікових даних. Перебуваючи у ТЦК, чоловік зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник військкомату. Він сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Лікарі зафіксували спробу самогубства. За даним фактом розпочато службову перевірку.

Читайте також:

Теги: Волинська область мобілізація ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардепи пропонують звільнити засуджених від відбування покарання в обмін на мобілізацію
Нардепи придумали, як долучити засуджених до служби у ЗСУ
13 березня, 19:17
Мобілізація засуджених: Малюська повідомив, коли законопроєкт буде внесено до Ради
Мобілізація засуджених: Малюська повідомив, коли законопроєкт буде внесено до Ради
9 березня, 22:33
Верховна Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію не раніше другої половини березня
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
14 березня, 13:48
Алгоритм зарахування до ЗСУ скаладається з 4-ох етапів
Міноборони показало новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
14 березня, 13:19
Протягом чотирьох місяців навчання цивільні лікарі можуть набути знань у військовій медицині і вже отримати офіцерське звання
Міноборони запроваджує гнучку процедуру отримання офіцерського звання для медиків
18 березня, 19:18
Правка Безгіна до законопроекту покладає повноваження щодо мобілізації в громадах з населенням до 10 тис. на районні військові адміністрації
Рада рятує від провалу мобілізацію в селах: нардеп Безгін розповів деталі
19 березня, 14:51
В Україні триває 761-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
Іде під вінець із багатодітною матір’ю, щоб не воювати. Ухилянт розкрив суду свої карти
25 березня, 08:37
Усі чоловіки, наприклад, у Маріуполі від 18 до 30 років підпадають під призов, бо жодний з них не служив у російській армії
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
18 березня, 10:02
Росія докладає зусиль щодо збільшення своїх сил на північному заході країни
У Росії бракує солдатів на нові військові округи – британська розвідка
Вчора, 12:50

Події в Україні

Окупанти перекидають техніку з Маріуполя у бік Бердянська (відео)
Окупанти перекидають техніку з Маріуполя у бік Бердянська (відео)
Росіяни привезли на лінію фронту прах Суворова «для підняття духу», але потрапили під обстріл
Росіяни привезли на лінію фронту прах Суворова «для підняття духу», але потрапили під обстріл
Уночі РФ атакувала Україну дронами: Генштаб повідомив деталі
Уночі РФ атакувала Україну дронами: Генштаб повідомив деталі
На Волині чоловік з ножем напав на співробітника військкомату
На Волині чоловік з ножем напав на співробітника військкомату
Окупанти активізувалися на двох напрямках – Генштаб
Окупанти активізувалися на двох напрямках – Генштаб
ЗСУ відновили деякі позиції на одному з напрямків: аналіз ISW
ЗСУ відновили деякі позиції на одному з напрямків: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Поки не Київ. Джерела Кремля розповіли, яке місто планує відібрати Путін
17K
Привид корейського сценарію: Україна на роздоріжжі
14K
Поляки скуповують квартири в Іспанії, щоб було куди тікати в разі війни
11K
Один із стовпів пропаганди Московської церкви в Україні утік до Італії
8776
Галина Герега показала декларацію: доходи співвласниці «Епіцентру» скоротилися утричі
8411
Фільм Алана Бадоєва не допустили до Національній Кінопремії. Режисер гостро відповів організаторам

Новини

Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Подекуди туман, без опадів: прогноз погоди на 27 березня
Сьогодні, 04:50
День театру. Які свята відзначаємо 27 березня
Сьогодні, 00:19
Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
25 березня, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
25 березня, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
25 березня, 00:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua