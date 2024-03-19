Рада рятує від провалу мобілізацію в селах: нардеп Безгін розповів деталі

Правка Безгіна до законопроекту покладає повноваження щодо мобілізації в громадах з населенням до 10 тис. на районні військові адміністрації

«Ми маємо забезпечити не тільки мобілізацію, а й збереження системи управління на селі!», – нардеп

Комітет безпеки та оборони підтримав правку до законопроєкту про мобілізацію, яка виводить громади з населенням до 10 тис. з-під дії закону та покладає повноваження в таких громадах на РВА. У коментарі «Главкому» очільник підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою України та місцевого самоврядування Віталій Безгін повідомив деталі.

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Нардеп розповів, що у сільській місцевості, особливо віддалених селах, повноваження розносу повісток покладаються на старост. Він додав, що староста – це людина, яку призначають на посаду внаслідок громадського обговорення і нерідко це люди, які здійснюють побудинковий обхід, щоб зібрати за своє призначення підписи.

«Давайте дивитися на ситуацію практично. Тобто людина, яка ходила по хатам, щоб її обрали, має потім носити повістки, а потім ще й, не дай Боже, похоронки. Ми розуміємо, що така модель не є дієздатною і, по-перше, підірве саму мобілізацію на селі. По-друге, це призведе до того, що старости будуть просто складати повноваження, що і так вже масово відбувається. Водночас законодавство наразі не дозволяє призначити навіть виконуючих обов'язків старости», – зазначив нардеп.

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За совами Безгіна, якби правка не була підтримана, в малих громадах, особливо у віддалених селах, була б не тільки провалена мобілізація, а й зруйнована мережа надання послуг. «Тому дякуємо комітету з безпеки і оборони за мудре державницьке рішення», – підкреслив він.

Варто додати, що йдеться про поправку №998: «У територіальних громадах із постійним населенням до 10 тис населення, виконання повноважень, передбачених ст. 18 цього Закону, покладається на районні державні адміністрації, а виконавчі органи сільських, селищних, міських рад таких територіальних громад, сприяють здійсненню відповідних повноважень у порядку, визначеному законом».

Комітет безпеки та оборони підтримав правку до законопроекту про мобілізацію, яка виводить громади з населенням до 10 тис. з-під дії закону та покладає повноваження в таких громадах на РВА, написав Віталій Безгін у себе в Facebook. «Ми маємо забезпечити не тільки мобілізацію, а й збереження системи управління на селі!», – наголосив він.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Зазначимо, Кабінет міністрів планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.