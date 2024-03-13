Нардепи придумали, як долучити засуджених до служби у ЗСУ

У разі прийняття законопроєкту засуджені отримають право на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за умови служби за контрактом

У середу, 13 березня, народні депутати зареєстрували законопроєкт №11079, який пропонує звільнити засуджених від відбування покарання в обмін на мобілізацію.

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Зокрема, документ пропонує внести зміни до законодавства і надати засудженим право на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за умови, що вони служитимуть за контрактом. Авторами законопроєкту є 14 народних депутатів, переважно, від «Слуги народу».

Водночас сам текст зареєстрованого законопроекту на сайті парламенту наразі ще не оприлюднено.

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Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію засуджених і ув'язнених осіб може бути зареєстрований у Верховній Раді цього тижня. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська і додав, що є дуже багато ув’язнених і засуджених, які готові стати військовослужбовцями й захищати країну.

Наразі в Україні засуджених не мобілізують, хоча відповідні заяви лунали неодноразово. Наприклад, заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявляла, що в Україні розглядають мобілізацію різних категорій засуджених – зокрема, це стосується громадян з довічним позбавленням волі. Вона додала, що уряд насамперед розглядає можливість мобілізації тих засуджених, яких уже звільнили.

До слова, міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що корупціонерів можуть відправити воювати до лав ЗСУ. Він наголосив, що такі люди часто патріоти, просто їхній патріотизм своєрідний і вони жадібні. Малюська підкреслив, що в Україні десятиліттями культивували корупцію, і додав, що вона і зараз залишається поширеним явищем.