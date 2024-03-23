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Скільки працівників ТЦК беруть участь у бойових діях? Дані Міноборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скільки працівників ТЦК беруть участь у бойових діях? Дані Міноборони
Учасниками бойових дій є 46,2% від загальної кількості працівників ТЦК
фото: Pexels

Трохи менше половини співробітників військкоматів є учасниками бойових дій

Менше половини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) є учасниками бойових дій. Про це свідчать дані Міністерства оборони України, які оприлюднила народна депутатка Галина Третьякова у Facebook.

Нардепка показала відповідь Міноборони на її звернення щодо кількості учасників бойових дій серед співробітників ТЦК. У ній сказано, що процентне співвідношення військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які є учасниками бойових дій, до їх загальної чисельності складає 46,2%.

Процентне співвідношення військовослужбовців ТЦК, які є учасниками бойових дій, до їх загальної чисельності складає 46,2%
Процентне співвідношення військовослужбовців ТЦК, які є учасниками бойових дій, до їх загальної чисельності складає 46,2%
фото: Галина Третьякова/Facebook

Також у відповіді Міноборони вказана інформація щодо чисельності осіб, яким призначена пенсія за вислугу років відповідно до закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

«Щойно Веніславський Федір (народний депутат України, член оборонного комітету Верховної Ради, – «Главком») звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці до 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. Із них лише 5410 – у ЗСУ», – розповіла депутатка.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників. Також Комітет безпеки та оборони підтримав правку до законопроєкту про мобілізацію, яка виводить громади з населенням до 10 тис. з-під дії закону та покладає повноваження в таких громадах на РВА.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.

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Теги: ТЦК Міноборони фронт війна військові

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