З сіл забирають всіх чоловіків до війська? ТЦК зробив заяву щодо мобілізації

Істомін наголосив, що військкомати не ставлять собі за мету мобілізувати мешканців сіл

«Коли з невеличкого села мобілізують трьох чоловіків – це вже набагато відчутніше, ніж коли у місті мобілізують 100 чоловіків», – речник ТЦК

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в рамках брифінгу заявив, що чутки, начебто в деяких селах призивають в армію всіх чоловіків, не є правдивими.

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За словами Істоміна, військкомати не ставлять собі за мету мобілізувати мешканців сіл.

«Я зараз не готовий надати статистику, який відсоток мобілізованих у містах, який у селах. У нас є Полтавський міський ТЦК, який працює виключно в межах Полтавської громади. Я можу пояснити цей факт: коли з невеличкого села мобілізують трьох чоловіків – це вже набагато відчутніше, ніж коли у місті мобілізують 100 чоловіків», – зазначив він.

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Істомін додав, що в селі інформація розповсюджується набагато швидше – «в одному кінці села мобілізували, а в іншому кінці села вже знають, куди його відправили». Речник ТЦК також прокоментував діяльність блогерів і адвокатів, які поширюють неправдиву інформацію про мобілізацію.

«Якщо людина блогер, вона вміє розмовляти так, як їй це вигідно. Коли звичайний військовослужбовець ТЦК, який пройшов бої, у якого є контузії, у якого є зараз завдання здійснювати заходи оповіщення, підходить до громадянина і просить показати документи, у відповідь чує, що він не повинен, що ТЦК – це приватна структура, що йому байдуже, бо так сказали в Tik-Tok чи YouTube», – розповів він.

Роман Істомін додав, що в подібних ситуаціях військовослужбовець не повинен допустити конфлікту.

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Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників. Також Комітет безпеки та оборони підтримав правку до законопроєкту про мобілізацію, яка виводить громади з населенням до 10 тис. з-під дії закону та покладає повноваження в таких громадах на РВА.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.