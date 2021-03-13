Обвал мосту на Волині: відома попередня причина та деталі

Один з п'яти травмованих, під час обвалу частини пішохідного мосту у Володимир-Волинському районі, знаходиться у реанімації на апараті штучної вентиляції леген

У п'ятницю, 12 березня, у Волинській області під час ремонтних робіт на автодорозі Володимир–Волинський – Устилуг (Н–22) обвалився міст над річкою Луга.

Про це інформує Суспільне.

Один з п'яти травмованих, під час обвалу частини пішохідного мосту у Володимир–Волинському районі, знаходиться у реанімації на апараті штучної вентиляції легень, – розповів Суспільному завідувач реанімаційного відділення Олег Ємчик.

У чоловіка – закрита травма живота, зокрема, розрив селезінки і внутрішньочеревна кровотеча. Його стан – стабільно важкий.

Двох з п'яти травмованих робітників госпіталізували в травматологічне відділення, у них діагностували переломи та забої. Один із них потребує оперативного втручання. Ще двоє чоловіків від госпіталізації відмовилися.

Нині усіх травмованих ремонтників опитують правоохоронці.

Усі робітники з Волині.

«Там мала бути знизу сітка, яка заходить на міст, бо пішохідна частина, то окремо, а їх там не було. Коли демонтуєш бетон звідки знаєш чи вона там є чи ні», – розповів один з травмованих чоловіків про обвал.

Ще один травмований Юрій Новицький розповів, що перед падінням чув тріск, але відійти не встиг: «Я на мості був, відгортав старий бетон. Коли почули тріск не було можливості якось відскочити. Коли почув – я вже побачив, що падаю на низ».

Міст обвалився орієнтовно о першій годині дня. На цій ділянці тривали монтажні роботи. Робітник Тарас Дмитрук. На об'єкт бригада приїхала 1 березня. Сьогодні, 12 березня, каже, раптово почув гуркіт, а потому побачив колег у річці Луга.

Дорога Н–22 Устилуг–Луцьк–Рівне перебуває на балансі Служби автодоріг Волині, розповів телефоном заступник начальника відомства Ншан Антонян. На мості працює польська компанія «Дрог–Буд«, субпідрядник ремонту – ТзОВ «РБП ТрансМост».

В службі автомобільних доріг повідомили, що за попередньою інформацією, обвал стався внаслідок технічних помилок, допущених ще при будівництві мосту в 1962 році, а саме влаштування арматури неналежної довжини та в недостатній кількості при бетонуванні (розширенні) тротуарної частини.

«Ця частина була дуже погана, зі слів виконроба. Коли почали розбирати старий бетон, мабуть, від вібрації, 5 людей стояли на тій тротуарній плиті, яка від’єдналась від основного тіла мосту, і впали вниз», – розповів Ншан Антонян.