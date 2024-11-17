На Волині росіяни поцілили в енергетичний об'єкт
У частині населених пунктів зникло світло
Волинська область під час повітряної тривоги 17 листопада зазнала влучань. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник місцевої ОВА Іван Рудницький.
Як повідомив посадовець, постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих.
«Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків», – йдеться у повідомленні.
Тим часом місцеві ЗМІ пишуть, що вибухи пролунали у Ковельському районі. Там у частині населених пунктів зникло світло.
Нагадаємо, зранку 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку України було зафіксовано о 05:42. Згідно з інформацією моніторингових груп, у повітрі перебувало 17 літаків, однак не було чітко вказано, чи всі вони здійснили ракетні удари.
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