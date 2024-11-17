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На Волині росіяни поцілили в енергетичний об'єкт

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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На Волині росіяни поцілили в енергетичний об'єкт
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих
фото з відкритих джерел

У частині населених пунктів зникло світло

Волинська область під час повітряної тривоги 17 листопада зазнала влучань. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник місцевої ОВА Іван Рудницький.

Як повідомив посадовець, постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих.

«Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків», – йдеться у повідомленні.

Тим часом місцеві ЗМІ пишуть, що вибухи пролунали у Ковельському районі. Там у частині населених пунктів зникло світло. 

Нагадаємо, зранку 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку України було зафіксовано о 05:42. Згідно з інформацією моніторингових груп, у повітрі перебувало 17 літаків, однак не було чітко вказано, чи всі вони здійснили ракетні удари.

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Теги: Волинська область ракетна атака енергетика війна

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