На Волині росіяни поцілили в енергетичний об'єкт

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих

У частині населених пунктів зникло світло

Волинська область під час повітряної тривоги 17 листопада зазнала влучань. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник місцевої ОВА Іван Рудницький.

Як повідомив посадовець, постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих.

«Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків», – йдеться у повідомленні.

Тим часом місцеві ЗМІ пишуть, що вибухи пролунали у Ковельському районі. Там у частині населених пунктів зникло світло.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку України було зафіксовано о 05:42. Згідно з інформацією моніторингових груп, у повітрі перебувало 17 літаків, однак не було чітко вказано, чи всі вони здійснили ракетні удари.