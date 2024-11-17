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Росія завдала ракетного удару по Рівному: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія завдала ракетного удару по Рівному: деталі
17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу
фото ілюстративне з відкритих джерел

Голова ОВА: Ціллю ракетного удару ворога став об'єкт критичної інфраструктури

Сьогодні, 17 листопада, під час масованої повітряної атаки військ РФ ракетного удару зазнало Рівне. Про це повідомив міський голова Олександр Третяк.

«Шановні рівняни, тримаємо холодний розум і заряджені павербанки. Як завжди, не публікуємо нічого в мережі», – написав мер міста, додавши, що рятувальні служби роблять свою роботу. Він закликав жителів перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Згодом голова ОВА Олександр Коваль повідомив, що на Рівненщині ціллю ракетного удару ворога став об'єкт критичної інфраструктури. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

«Будемо поступово відновлювати електро- та водопостачання», – додав він.

За словами Коваля, постраждали також сусідні житлові будинки – там вибиті шибки. Керівництво громади готове надати людям тимчасове житло.

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку України було зафіксовано о 05:42. Згідно з інформацією моніторингових груп, у повітрі перебувало 17 літаків, однак не було чітко вказано, чи всі вони здійснили ракетні удари.

Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив пізніше міський голова Києва Віталій Кличко.

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Теги: житло Рівне водопостачання будинок Олександр Коваль відключення

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