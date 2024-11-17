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Через ракетний обстріл в Україні вводять екстрені відключення світла

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Через ракетний обстріл в Україні вводять екстрені відключення світла
Відключення електроенергії через обстріл України
фото з відкритих джерел

Росіяни зранку, 17 листопада, обстріляли Україну ракетами

У зв'язку з масштабною ракетною атакою Росії в окремих регіонах України введено екстрені відключення електроенергії. Ці заходи мають на меті забезпечення стабільності енергосистеми країни.

Про це повідомляє компанія Yasno, мер Одеси Геннадй Труханов та голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зокрема, екстрені відключення впроваджено у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.

З 06:53 також почались аварійні відключення електрики в Черкаській області.

Крім того, в деяких районах Одеси тимчасово припинено електропостачання.

До слова, внаслідок ракетного обстрілу у Києві палає будинок, є поранені.

Стало відомо, що у зв'язку з масованим ракетним обстрілом території України Росією, військове командування Республіки Польща підняло в небо польську та союзницьку авіацію. 

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