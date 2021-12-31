Поліція відновила рух на трасі Київ-Одеса після ДТП

31 грудня на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода. яка заблокувала рух транспорту

31 грудня на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода. яка заблокувала рух транспорту

У зв’язку із ДТП рух транспортних засобів було ускладнено у напрямку міста Київ

Рух транспорту на трасі Київ-Одеса у напрямку столиці відновлено. Про це патрульна поліція Київської області повідомляє у Тelegram.

«Рух відновлено», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні повідомлялося, що ДТП паралізувала рух трасою Київ-Одеса (фото). У зв’язку із ДТП рух транспортних засобів було ускладнено у напрямку міста Київ. Обставини автопригоди встановлюють слідчі.

Патрульні попереджають, що на дорогах ожеледиця та закликають водіїв бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.

Як повідомлялося, 31 грудня вранці на Бориспільській трасі сталися декілька ДТП, в яких зіткнулися десятки автівок.

Впродовж минулої доби, 30 грудня, рятувальники ДСНС здійснили 12 виїздів для надання допомоги водіям, які стали заручниками негоди на автошляхах Запорізької області. За допомогою спецтехніки та тросів витягли на проїзну частину автошляху 11 вантажних автомобілів та три легковики.

31 грудня в Україні оголошено I рівень небезпеки через погіршення погодних умов.

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні в більшості регіонів потеплішає. Мороз залишиться тільки на Сході. Температура повітря вдень триматиметься в межах -4...+6 градусів, а вночі опуститься до -10. У західних областях буде хмарно, дощитиме.