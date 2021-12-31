Направлено до суду справу харківського мажора, що скоїв смертельну ДТП

16-річному водію загрожує обмеження волі на строк до семи років

Хлопця судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного Миколи Харківського за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Нагадаємо, увечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet, 58-річний водій якого загинув на місці. За кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Харківський. Машину нещодавно йому купили батьки.

Після ДТП 16-річного водія та трьох пасажирів Infiniti, а саме двох 19-річних чоловіків та 16-річну дівчину, було доставлено до лікарні. Перебуваючи в медичному закладі, водій зателефонував у поліцію та повідомив, що його автомобіль нібито викрали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент ДТП автомобіль Infiniti знаходився у справному стані, у тому числі гальмівна та рульова системи.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Водію Infiniti загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі проводиться слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 КК України).

Крім того, в окремому кримінальному провадженні розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.1, ч. 3 ст. 289 ККУ).

Відомо, що Микола Харківський неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

Також встановлено, що автомобіль Infinity, за кермом якого перебував 16-річний Микола Харківський, під час ДТП у Харкові рухався зі швидкістю 180 км/год.