Що робити, якщо потрапили під завал: поради рятувальників

Правильні дії під завалами можуть врятувати життя

Російська Федерація щодня обстрілює українські міста та села. Рятувальники закликають громадян бути готовими до надзвичайних ситуацій, у тому числі, якщо людина опинилася під завалами. В першу чергу, потрібно зберігати спокій, подавати сигнали та не робити різких рухів, які можуть призвести до обвалення конструкцій. Про алгоритм виживання під завалами інформує «Главком».

Першочергові дії під завалами

Пам’ятайте, що до місця події вже прямують екстрені служби. Намагайтеся кликати на допомогу голосом або подавати сигнали – ліхтариком від мобільного телефону, шматком тканини, стукайте по трубах або батареях.

Не використовуйте сірники чи запальнички, щоб не спричинити вибух.

Рятувальники іноді зупиняють роботи на «хвилину тиші», щоб почути можливі сигнали від потерпілих. У цей час важливо голосно кликати на допомогу.

Якщо є мобільний телефон та зв’язок, зателефонуйте рідним або за номером 101 і повідомте своє місце перебування.

Якщо вас помітили, заспокойтеся і чекайте на допомогу.

Як діяти, якщо не чують

Оцініть ситуацію навколо – що вас притиснуло, що бачите, чи є поруч інші люди. Спробуйте обережно вивільнити руки й ноги.

Якщо кінцівка затиснута уламком і не можна її звільнити, масажуйте ділянку тіла вище затиснутої, щоб підтримати кровообіг і врятувати кінцівку.

Не намагайтеся самостійно розбирати завали – це може спричинити обвал.

Якщо вдалося вибратися, огляньте себе на травми і при можливості надайте першу домедичну допомогу: затампонуйте кровотечу або перев’яжіть рану підручними засобами.

Якщо немає сил вибратися, продовжуйте кликати на допомогу і чекати рятувальників.

Не дайте собі переохолодитися: якщо є одяг – загорніться в нього.

Виживання під завалами: психологія дій

Ніколи не кричіть довго – ви втратите головне: повітря. Паніка змушує голосно кричати, втрачаючи кисень, через що людина задихається ще до приїзду рятувальників.

Не намагайтеся вибратись самостійно.

Якщо не впевнені – не рухайтеся. Зміцнюйте простір навколо себе навіть руками.

Перевірте три речі: дихання, кров, світло.

Закрийте рот і прислухайтеся, чи немає дзвін у вухах, відчуття задухи або кровотечі. Часто люди гинуть не від завалу, а через внутрішню кровотечу, яку не помічають.

Якщо можете – перев’яжіть все, що тепле і липке, навіть розірваною футболкою.

Шукайте хоча б краплину світла – це орієнтир і шанс на порятунок.

Рятувальники наголошують: виживають ті, хто рахують час, співають подумки, слідкують за пульсом – так не дають мозку «зійти з розуму».

Якщо утримаєте свідомість перші 3–5 годин, шанси зростають в рази. Створюйте собі якорі, наприклад, підрахунок вдихів – це допомагає вижити.

Не думайте, що вас не шукають. Рятувальники розгрібають руками, сплять по 30 хвилин, шукають за запахом, теплом і будь-якими ознаками. Навіть якщо ви глибоко під завалами – вони йдуть до вас.

Якщо здастеся – помрете ще до того, як вам допоможуть.

Раніше «Главком» повідомляв, що Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила поради для громадян на випадок екстреної ситуації. Насамперед у службі радять дізнатися, де розміщене найближче укриття.