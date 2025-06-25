Що робити, якщо потрапили під завал: поради рятувальників
Правильні дії під завалами можуть врятувати життя
Російська Федерація щодня обстрілює українські міста та села. Рятувальники закликають громадян бути готовими до надзвичайних ситуацій, у тому числі, якщо людина опинилася під завалами. В першу чергу, потрібно зберігати спокій, подавати сигнали та не робити різких рухів, які можуть призвести до обвалення конструкцій. Про алгоритм виживання під завалами інформує «Главком».
Першочергові дії під завалами
- Пам’ятайте, що до місця події вже прямують екстрені служби. Намагайтеся кликати на допомогу голосом або подавати сигнали – ліхтариком від мобільного телефону, шматком тканини, стукайте по трубах або батареях.
- Не використовуйте сірники чи запальнички, щоб не спричинити вибух.
- Рятувальники іноді зупиняють роботи на «хвилину тиші», щоб почути можливі сигнали від потерпілих. У цей час важливо голосно кликати на допомогу.
- Якщо є мобільний телефон та зв’язок, зателефонуйте рідним або за номером 101 і повідомте своє місце перебування.
- Якщо вас помітили, заспокойтеся і чекайте на допомогу.
Як діяти, якщо не чують
- Оцініть ситуацію навколо – що вас притиснуло, що бачите, чи є поруч інші люди. Спробуйте обережно вивільнити руки й ноги.
- Якщо кінцівка затиснута уламком і не можна її звільнити, масажуйте ділянку тіла вище затиснутої, щоб підтримати кровообіг і врятувати кінцівку.
- Не намагайтеся самостійно розбирати завали – це може спричинити обвал.
- Якщо вдалося вибратися, огляньте себе на травми і при можливості надайте першу домедичну допомогу: затампонуйте кровотечу або перев’яжіть рану підручними засобами.
- Якщо немає сил вибратися, продовжуйте кликати на допомогу і чекати рятувальників.
- Не дайте собі переохолодитися: якщо є одяг – загорніться в нього.
Виживання під завалами: психологія дій
- Ніколи не кричіть довго – ви втратите головне: повітря. Паніка змушує голосно кричати, втрачаючи кисень, через що людина задихається ще до приїзду рятувальників.
- Не намагайтеся вибратись самостійно.
- Якщо не впевнені – не рухайтеся. Зміцнюйте простір навколо себе навіть руками.
- Перевірте три речі: дихання, кров, світло.
- Закрийте рот і прислухайтеся, чи немає дзвін у вухах, відчуття задухи або кровотечі. Часто люди гинуть не від завалу, а через внутрішню кровотечу, яку не помічають.
- Якщо можете – перев’яжіть все, що тепле і липке, навіть розірваною футболкою.
- Шукайте хоча б краплину світла – це орієнтир і шанс на порятунок.
- Рятувальники наголошують: виживають ті, хто рахують час, співають подумки, слідкують за пульсом – так не дають мозку «зійти з розуму».
- Якщо утримаєте свідомість перші 3–5 годин, шанси зростають в рази. Створюйте собі якорі, наприклад, підрахунок вдихів – це допомагає вижити.
- Не думайте, що вас не шукають. Рятувальники розгрібають руками, сплять по 30 хвилин, шукають за запахом, теплом і будь-якими ознаками. Навіть якщо ви глибоко під завалами – вони йдуть до вас.
- Якщо здастеся – помрете ще до того, як вам допоможуть.
Раніше «Главком» повідомляв, що Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила поради для громадян на випадок екстреної ситуації. Насамперед у службі радять дізнатися, де розміщене найближче укриття.