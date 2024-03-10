Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ пояснили, чому 2023 року не будували фортифікації

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, чому 2023 року не будували фортифікації
Деякі комплекси захисних споруд на випадок наступу ворога вже збудовані
фото: armyinform

Крім Запорізької області, будувати укріплення почали також у більш тиловій Дніпропетровській області

Процес спорудження нових систем оборони на лінії фронту розпочався у грудні 2023 року, оскільки раніше ЗСУ вели наступальні дії. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Торік Україна вела наступальну операцію, і ті самі сапери, інженери були залучені для подолання ворожих інженерно-фортифікаційних споруд», – пояснив він.

За його словами, деякі комплекси захисних споруд на випадок наступу ворога вже збудовані, у деяких несуть чергування піхотні підрозділи.

«Ці системи оборонних споруд будуються в тісному контакті з представниками механізованих бригад, які, власне, дають замовлення, що б вони хотіли бачити, в якому місці, якої якості», – уточнив Лиховій.

Речник ОСУВ «Таврія» зазначив, що ці захисні споруди – це друга та третя лінії оборони, вони будуються механізовано, із застосуванням техніки, оскільки такі роботи можливі на відстані не менш ніж 5 км від лінії бойового зіткнення.

Крім Запорізької області, будувати укріплення почали також у більш тиловій Дніпропетровській області, де, за словами Дмитра Лиховія, вже є свої «зуби дракона», і там уже наближаються до обладнання траншей та інших засобів фортифікацій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимира Зеленського виділив рекордну суму для будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку. Йдеться про понад 1,3 мільярда гривень.

Раніше повідомлялося, що в України нема потужної лінії оборони під Авдіївкою, росіяни йдуть уперед. 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав головні задачі українських військових, які захищають Україну на Авдіївському та Курахівському напрямках. 

Читайте також: Путін наступає. Чи покаже Україна «зуби»?

Теги: Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами глави Сумської ОВА, головним пріоритетом, який визначив Зеленський, є будівництво фортифікаційних споруд
На Сумщині влада посилено зводитиме фортифікаційні споруди за наказом Зеленського
3 сiчня, 16:24
FavBet та благодійний фонд FavBet Foundation з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають ЗСУ та іншим Силам оборони України
FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону Волонтерська ініціатива
26 лютого, 16:11
Уряд виділив рекордну суму для будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку
Уряд виділив рекордну суму на фортифікаційні споруди: де їх збудують
3 березня, 16:55

Події в Україні

ЗСУ пояснили, чому 2023 року не будували фортифікації
ЗСУ пояснили, чому 2023 року не будували фортифікації
У 47-й бригаді «Маґура» змінився командир
У 47-й бригаді «Маґура» змінився командир
ЗСУ розповіли про долю британських танків на полі бою
ЗСУ розповіли про долю британських танків на полі бою
Буданов розкрив, як вдалося зупинити окупантів за крок до захоплення Києва
Буданов розкрив, як вдалося зупинити окупантів за крок до захоплення Києва
На війні за Україну загинули двоє бійців Грузинського легіону
На війні за Україну загинули двоє бійців Грузинського легіону
Окупанти застосовують на фронті боєприпаси з отруйною речовиною
Окупанти застосовують на фронті боєприпаси з отруйною речовиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
27K
Безугла зробила скандальну заяву про «інваліда» Залужного
22K
Не робіть з Залужного кумира, але й не робіть з нього ухилянта
20K
Країни НАТО вже направили військових до України – МЗС Польщі
18K
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
11K
Акторка Малахова знову написала пост про військових, який розлютив українців

Новини

Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Сьогодні, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Сьогодні, 05:25
День Державного Гімну. Які свята відзначаємо 10 березня
Сьогодні, 00:00
Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua