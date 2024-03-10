ЗСУ пояснили, чому 2023 року не будували фортифікації

Крім Запорізької області, будувати укріплення почали також у більш тиловій Дніпропетровській області

Процес спорудження нових систем оборони на лінії фронту розпочався у грудні 2023 року, оскільки раніше ЗСУ вели наступальні дії. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телеканалу «Еспресо».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Торік Україна вела наступальну операцію, і ті самі сапери, інженери були залучені для подолання ворожих інженерно-фортифікаційних споруд», – пояснив він.

За його словами, деякі комплекси захисних споруд на випадок наступу ворога вже збудовані, у деяких несуть чергування піхотні підрозділи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ці системи оборонних споруд будуються в тісному контакті з представниками механізованих бригад, які, власне, дають замовлення, що б вони хотіли бачити, в якому місці, якої якості», – уточнив Лиховій.

Речник ОСУВ «Таврія» зазначив, що ці захисні споруди – це друга та третя лінії оборони, вони будуються механізовано, із застосуванням техніки, оскільки такі роботи можливі на відстані не менш ніж 5 км від лінії бойового зіткнення.

Крім Запорізької області, будувати укріплення почали також у більш тиловій Дніпропетровській області, де, за словами Дмитра Лиховія, вже є свої «зуби дракона», і там уже наближаються до обладнання траншей та інших засобів фортифікацій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимира Зеленського виділив рекордну суму для будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку. Йдеться про понад 1,3 мільярда гривень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що в України нема потужної лінії оборони під Авдіївкою, росіяни йдуть уперед.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав головні задачі українських військових, які захищають Україну на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Читайте також: Путін наступає. Чи покаже Україна «зуби»?