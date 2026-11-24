Добровільне виведення українських військ із Донбасу не гарантуватиме завершення війни навіть за наявності гарантій безпеки. Натомість такий крок загрожуватиме незалежності України та створить передумови для повторної російської агресії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, інформує «Главком».

Глава держави наголосив, що принципово розрізняє вимушений відступ українських військ унаслідок бойових дій та добровільну відмову від власних територій.

«Я вважаю, що відступати з Донбасу – це програти цю війну. Я дійсно так вважаю. Я маю на увазі відступати не через бойові дії, а самим по собі ухвалити рішення і залишити свою землю», – зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що завершення війни залишається головним пріоритетом України. Однак, на його переконання, територіальні поступки не забезпечать тривалого миру.

«Це не значить, що не йти на закінчення війни. Йти – це пріоритет номер один. Але просто здати свою землю, свій народ і ризикнути абсолютно майбутнім, і незалежністю, і майбутнім України, я вважаю, що це неправильний крок», – заявив глава держави.

Зеленський також висловив сумнів у тому, що Росія дотримуватиметься домовленостей після добровільного виходу українських військ із Донбасу.

Президент припустив, що Москва здатна використати припинення бойових дій як тимчасову паузу, а вже через два роки відновити війну проти України. За таких обставин, наголосив Зеленський, постане питання, чи зможе Україна повторно мобілізувати суспільство та заручитися таким самим рівнем міжнародної підтримки.

Виведення українських військ із Донбасу залишається однією з вимог Росії для завершення війни. Йдеться, зокрема, про території, які російські війська досі не змогли захопити. Україна відкидає цю вимогу, вважаючи, що територіальні поступки лише заохотять Кремль до подальшої агресії.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що американська сторона вперше порушила питання вступу України до НАТО в обмін на вихід українських військ із Донбасу. Глава держави наголосив, що в разі отримання конкретних гарантій безпеки від партнерів винесе відповідну пропозицію на обговорення українського суспільства. Водночас жодні домовленості не передбачатимуть визнання окупованих територій російськими.