На Житомирщині на виборчій дільниці член комісії побився з поліцейською



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На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала усі обставини події

Лейтенант поліції зробила зауваження щодо етикету і дотримання порядку

У Житомирській області вночі на 1 квітня на одній з дільниць член комісії накинувся на поліцейську, яка зробила йому зауваження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Зазначається, що подія сталася близько 1:30 ночі.

«Поліцейська знаходилась в окремій кімнаті приміщення дільничної виборчої комісії. Туди зайшли двоє членів комісії і почали голосно у грубій формі виказувати невдоволення тривалістю оформлення документів з підрахунку голосів. Лейтенант поліції зробила зауваження обом – чоловіку та жінці - щодо етикету і дотримання порядку. Замість опанувати роздратування та взяти свої емоції під контроль, 55-річний чоловік накинувся на 24-річну поліцейську: спочатку з нецензурною лайкою, а за мить і зі стусанами», — йдеться у повідомленні.

«Чоловік почав штовхати, хапати за одяг та тягати за волосся. Після того, як поліцейська попередила про застосування зброї, дебошир заспокоївся», - інформують правоохоронці.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала усі обставини події.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, в місті Лубни Полтавської області невідомі побили поліцейського, який охороняв виборчу дільницю.