Поліція працюватиме всю ніч під час підрахунку голосів на виборах президента



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Поліцейські мають забезпечити законність транспортування бюлетенів Фото: Vdalo.info

Метою роботи правоохоронців є забезпечення безпеки під час підрахунку голосів, недопущення провокацій та зриву підрахунку голосів

Оперативні штаби Національної поліції під час виборів 2019 працюватимуть всю ніч, поки триватиме підрахунок голосів.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

За словами заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, метою роботи правоохоронців є забезпечення безпеки під час підрахунку голосів, недопущення провокацій та зриву підрахунку голосів.

Він також зазначив, що ще одним питанням є перевезення бюлетенів та протоколів до окружних виборчих комісій. Цей процес розпочнеться вночі, а в деяких регіонах - у понеділок вранці.

«Має бути дотримана процедура. Поліцейські мають забезпечити законність транспортування бюлетенів», - зазначив Фацевич.

Нагадаємо, поліція повідомила про майже 2000 порушень на виборах. На виборах президента України поліція станом на 20 годину зафіксувала 1927 заяв та повідомлень про порушення та відкрила 31 кримінальне провадження. Як зазначається, найменша кількість порушень зафіксована у Черкаській області. Зазначені факти здебільшого пов'язані з незаконною агітацією, підкупом виборців, неправдивими повідомленнями про замінування.

До слова, суди в Україні під час виборів працюють цілодобово.

Зазначимо, що поліція Краматорська знайшла покинутий автомобіль з майже 600 бюлетенями.

До слова, у місті Шостка нетверезий чоловік намагався винести бюлетень за межі виборчої дільниці, сховавши його за пазухою.

Також на Закарпатті члени ДВК на підпитку роздавали бюлетені виборцям без документів.