Наглядова рада «Укренерго» призначила виконувача обовʼязків голови правління

Останні два роки Олексій Брехт був членом правління «Укренерго» та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі

Наглядова рада «Укренерго» призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління. Про це повідомила пресслужба компанії.

«У компанії він працює 23 роки, а загалом в енергетичному секторі – 25. Останні два роки Олексій Брехт був членом правління «Укренерго» та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» заявили, що зберігатимуть курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі після російських атак і посилення її стійкості. Поглиблення інтеграції до європейського енергетичного простору – також серед цілей компанії. Адже це – запорука нашої підтримки у протистоянні енергетичному терору.

«Компанія і надалі дотримуватиметься практик корпоративного управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і чекатиме прозорого обрання незалежної Наглядової ради та призначення голови правління «Укренерго», – підсумували у наглядовій раді компанії.

Нагадаємо, раніше з посади голови «Укренерго» звільнили Олексія Кудрицького. раніше «Главком» писав, що звільненого голову «Укренерго» Володимира Кудрицького тимчасово на посаді може замінити член правління НЕК Олексій Брехт.

До слова, екскерівник «Укренерго» Володимир Кудрицький стверджує, що рішення наглядової ради енергокомпанії про дострокове припинення його повноважень не має зв’язку з темою захищеності енергооб’єктів. За словами Кудрицького, він ініціював позачергове засідання наглядової ради, тому що переконаний, що питання звільнення і призначення керівника «Укренерго» – повноваження саме наглядової ради.