Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наглядова рада «Укренерго» призначила виконувача обовʼязків голови правління

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Наглядова рада «Укренерго» призначила виконувача обовʼязків голови правління
в «Укренерго» Брехт працює 23 роки, а загалом в енергетичному секторі – 25
фото: «Укренерго»

Останні два роки Олексій Брехт був членом правління «Укренерго» та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі

Наглядова рада «Укренерго» призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління. Про це повідомила пресслужба компанії.

«У компанії він працює 23 роки, а загалом в енергетичному секторі – 25. Останні два роки Олексій Брехт був членом правління «Укренерго» та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» заявили, що зберігатимуть курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі після російських атак і посилення її стійкості. Поглиблення інтеграції до європейського енергетичного простору – також серед цілей компанії. Адже це – запорука нашої підтримки у протистоянні енергетичному терору.

«Компанія і надалі дотримуватиметься практик корпоративного управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і чекатиме прозорого обрання незалежної Наглядової ради та призначення голови правління «Укренерго», – підсумували у наглядовій раді компанії.

Нагадаємо, раніше з посади голови «Укренерго» звільнили Олексія Кудрицького.  раніше «Главком» писав, що звільненого голову «Укренерго» Володимира Кудрицького тимчасово на посаді може замінити член правління НЕК Олексій Брехт. 

До слова, екскерівник «Укренерго» Володимир Кудрицький стверджує, що рішення наглядової ради енергокомпанії про дострокове припинення його повноважень не має зв’язку з темою захищеності енергооб’єктів. За словами Кудрицького, він ініціював позачергове засідання наглядової ради, тому що переконаний, що питання звільнення і призначення керівника «Укренерго» – повноваження саме наглядової ради. 

Теги: Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укренерго» отримавши гроші від енергомереж, зможе погасити заборгованість
Завдяки збільшенню тарифу на світло «Енергоатом» почне гасити борги в енергетиці – експерт
22 серпня, 12:30
З 21 серпня ДТЕК запроваджує денний графік відключень електроенергії
ДТЕК повертає графіки відключень для жителів Київщини
21 серпня, 14:06
На тлі масованої атаки «Укренерго» дало вказівку ввести екстрені відключення світла
Атака на Київщину: пошкоджено інфраструктурні об’єкти
26 серпня, 10:29
2 вересня наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького
Звільнення Кудрицького: хто може змінити голову «Укренерго» на посаді
3 вересня, 10:42
2 вересня наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін.
Після звільнення Кудрицького у відставку подали два незалежних члени спостережної ради «Укренерго»
3 вересня, 15:37
У всіх регіонах України упродовж доби 10 вересня не прогнозується відключення світла
Чи будуть відключення світла 10 вересня: прогноз «Укренерго»
9 вересня, 18:25
Володимир Кудрицький у кримінальному проваджені проходить як свідок
Суддя ВАКС: Ексглава «Укренерго» Кудрицький відмовився сприяти НАБУ і САП у розслідуванні
6 вересня, 10:27
Компанія побудує установки зі зберігання енергії з загальною потужністю 200 МВт
ДТЕК інвестує €140 млн в установки зберігання енергії
Вчора, 16:06
Раніше «Укренерго» повідомляло, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується
Графіки відключення повертаються: де й коли не буде світла 12 вересня
Вчора, 12:03

Події в Україні

З російського полону вдалося повернути ще 49 українців, серед них – захисники «Азовсталі»
З російського полону вдалося повернути ще 49 українців, серед них – захисники «Азовсталі»
Атака російських «шахедів» на Конотоп 12 вересня: у лікарні помер поранений чоловік
Атака російських «шахедів» на Конотоп 12 вересня: у лікарні помер поранений чоловік
Наглядова рада «Укренерго» призначила виконувача обовʼязків голови правління
Наглядова рада «Укренерго» призначила виконувача обовʼязків голови правління
Буданов подарував Тімоті Снайдеру особливий подарунок
Буданов подарував Тімоті Снайдеру особливий подарунок
На Прикарпатті через атаку дронів РФ пошкоджено об'єкт промисловості
На Прикарпатті через атаку дронів РФ пошкоджено об'єкт промисловості
Росіяни обстріляли ще один міст у Покровську
Росіяни обстріляли ще один міст у Покровську

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
6224
Глава МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям
5735
Відключення світла 13 вересня: «Укренерго» потішило українців
5734
Закінчився найдовший круїз у світі: скільки днів туристи провели на лайнері
4385
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3020
Коли почнуться стабільні відключення світла: ексглава «Укренерго» дав прогноз

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Сьогодні, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua