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Графіки відключення повертаються: де й коли не буде світла 12 вересня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Графіки відключення повертаються: де й коли не буде світла 12 вересня
Раніше «Укренерго» повідомляло, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується
колаж: glavcom.ua

За командою «Укренерго» з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень

У Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області 12 вересня повертаються до стабілізаційних відключень. Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.

«За командою «Укренерго» з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Укренерго» повідомляло, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Нагадаємо, наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту.

Як стало відомо, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. 

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

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Теги: Укренерго черга обмеження відключення світла

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