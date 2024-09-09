Чи будуть відключення світла 10 вересня: прогноз «Укренерго»

У всіх регіонах України упродовж доби 10 вересня не прогнозується відключення світла

«Укренерго» закликає українців споживати електроенергію ощадливо

Завтра, 10 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби. «Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 8:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у всіх регіонах України упродовж доби 9 вересня не прогнозується відключення світла.

Раніше народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що найближчим часом графіки стабілізаційних відключень електроенергії застосовуватися не будуть.

Як повідомлялося, Центр протидії дезінформації представив кілька варіантів розвитку ситуації з електропостачанням в Україні в осінньо-зимовий період. Найоптимістичніший прогноз передбачає, що українці матимуть світло до 12 годин на добу.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що за сприятливих умов – стабільна робота 8–9 енергоблоків АЕС та відносно тепла зима – можливо відновити близько 3 ГВт із пошкоджених 6 ГВт потужності. У такому разі відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу.

За песимістичним сценарієм, якщо відновлять лише 2000 МВт, а працюватимуть 6–7 блоків АЕС при суворій зимі, українці можуть залишитися без світла до 20 годин на добу.

До слова, 8 вересня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в семи регіонах України. Зокрема, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.