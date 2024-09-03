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Кудрицький прокоментував своє звільнення з «Укренерго»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кудрицький прокоментував своє звільнення з «Укренерго»
Кудрицький запевняє, що він представив членам ради детальний звіт щодо кожного об’єкту і до нього «жодних запитань не було»
фото: Володимир Кудрицький, Facebook

За словами Кудрицького, він ініціював позачергове засідання наглядової ради, тому що переконаний, що питання звільнення і призначення керівника «Укренерго» – повноваження саме наглядової ради

Керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький стверджує, що рішення наглядової ради енергокомпанії про дострокове припинення його повноважень не має зв’язку з темою захищеності енергооб’єктів. Про це посадовець написав на власній сторінці у Facebook.

За словами Кудрицького, він ініціював позачергове засідання наглядової ради, тому що переконаний, що питання звільнення і призначення керівника «Укренерго» – повноваження саме наглядової ради. 

Каже, що це важливо «не тільки як принцип», оскільки незалежність корпоративного управління компанії та прозорі бізнес-процеси – запорука надання західними партнерами 1,5 мільярда євро фінансової підтримки на відновлення енергосистеми та її захист.

«Попри окремі повідомлення в медіа, рішення НР щодо мого звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій «Укренерго», – запевнив він.

Як вказує Кудрицький, він представив членам ради детальний звіт щодо кожного об’єкту і до нього «жодних запитань не було». 

Водночас він заявив про нещодавно розгорнуту «кампанію з дискредитації» енергокомпанії в анонімних Telegran-каналах і деяких ЗМІ. За словами очільника «Укренерго», пресслужба зібрала «пухленький каталог» буцімто штучно поширених, майже ідентичних та бездоказових повідомлень, спрямованих «на руйнування іміджу компанії».

Нагадаємо, у вечері 2 вересня наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін. Передумовою для цього стало рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

Звільненого голову «Укренерго» Володимира Кудрицького тимчасово на посаді може замінити член правління НЕК Олексій Брехт. Про це повідомляють джерела, знайомі з підготовкою рішення. Паралельно зі звільненням Кудрицького було ухвалено рішення про запуск конкурсу щодо відбору нового глави компанії.

Для проведення всіх необхідних конкурсних процедур потрібно не менше 3 місяців. І на цей період керівництво НЕК буде покладено на члена правління «Укренерго» Олексія Брехта, який зараз відповідає за експлуатацію та розвиток мережі.

До слова, Голова наглядової ради «Укренерго» після звільнення Кудрицького Данієль Доббені та незалежний член Педер Андреасон покидають наглядову раду «Укренерго» через політичний тиск. 

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Теги: звільнення Укренерго Facebook незалежність бізнес

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