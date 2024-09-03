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Після звільнення Кудрицького Доббені та Андреасон заявили про вихід з наглядової ради «Укренерго»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Після звільнення Кудрицького Доббені та Андреасон заявили про вихід з наглядової ради «Укренерго»
2 вересня наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін.
фото з відкритих джерел

Як зазначили Данієль Доббені та Педер Андреасон, з перших днів їх роботи в Наглядовій Раді «Укренерго» був політичний тиск і спостерігались постійні спроби в обхід конкурсу призначити в Правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви

Голова наглядової ради «Укренерго» Данієль Доббені та незалежний член Педер Андреасон покидають наглядову раду «Укренерго» через політичний тиск. Про це йдеться у їх зверненні, що опублікували в пресслужбі «Укренерго».

«Сьогодні, 3 вересня, ми подали свої письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради компанії. Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника «Укренерго» є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав», – йдеться в повідомленні.

Як вказано у повідомленні, 2 вересня, Наглядова рада провела позачергове засідання з ініціативи голови Правління Володимира Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Під час засідання більшість членів Наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови Правління Компанії за згодою сторін.

За звільнення проголосували троє членів наглядової ради, представників від держави – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковський.

Як зазначили Голова наглядової ради «Укренерго» Данієль Доббені та незалежний член Педер Андреасон, з перших днів їх роботи в Наглядовій Раді «Укренерго» був політичний тиск і спостерігались постійні спроби в обхід конкурсу призначити в Правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви.

«Ми регулярно отримували звіти від менеджменту Компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію Компанії анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів», - вказали представники наглядової ради.

«Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним, і може позначитися на подальшій співпраці «Укренерго» з операторами-членами ENTSO-E», - наголошують Данієль Доббені та Педер Андреасон. 

Нагадаємо, у вечері 2 вересня наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін. Передумовою для цього стало рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

Звільненого голову «Укренерго» Володимира Кудрицького тимчасово на посаді може замінити член правління НЕК Олексій Брехт. Про це повідомляють джерела, знайомі з підготовкою рішення. Паралельно зі звільненням Кудрицького було ухвалено рішення про запуск конкурсу щодо відбору нового глави компанії.

Для проведення всіх необхідних конкурсних процедур потрібно не менше 3 місяців. І на цей період керівництво НЕК буде покладено на члена правління «Укренерго» Олексія Брехта, який зараз відповідає за експлуатацію та розвиток мережі.

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Теги: Юрій Бойко Укренерго звільнення роман

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Економіка

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