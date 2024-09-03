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Звільнення Кудрицького: хто може змінити голову «Укренерго» на посаді

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Звільнення Кудрицького: хто може змінити голову «Укренерго» на посаді
2 вересня наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького
фото: пресслужба НЕК Укренерго

Кудрицького було звільнено з посади рішенням наглядової ради компанії

Звільненого голову «Укренерго» Володимира Кудрицького тимчасово на посаді може замінити член правління НЕК Олексій Брехт. Про це повідомляють джерела, знайомі з підготовкою рішення.

Паралельно зі звільненням Кудрицького було ухвалено рішення про запуск конкурсу щодо відбору нового глави компанії.

Для проведення всіх необхідних конкурсних процедур потрібно не менше 3 місяців. І на цей період керівництво НЕК буде покладено на члена правління «Укренерго» Олексія Брехта, який зараз відповідає за експлуатацію та розвиток мережі.

Кудрицького було звільнено з посади рішенням наглядової ради компанії. Засідання ради пройшло 2 вересня ввечері, воно було ухвалено чотирма із шести членами наглядового органу НЕК. За звільнення проголосували троє членів наглядової від держави – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковський. Ще двоє незалежних членів проголосували проти.

Звільнення сталося із формулюванням «за згодою сторін». «Основний робочий сценарій був такий – заява Кудрицького про звільнення за згодою сторін і потім рішення Наглядової ради за цією заявою», – зазначило джерело, знайоме з підготовкою рішення.

Раніше джерела в оточенні голови «Укренерго» говорили, що він не має наміру залишати посаду добровільно.

Згідно з рішенням наглядової ради компанії, Кудрицького буде звільнено з 4 вересня.

За іншою інформацією, Кудрицького вирішили звільнити після Ставки головнокомандувача 30 серпня, на якій був присутній міністр енергетики Герман Галущенко. Після цього Кудрицькому надійшла пропозиція про звільнення за власним бажанням. За інформацією видання Forbes, сам Кудрицький відмовився писати заяву на звільнення.

Як повідомило Суспільному джерело в дипломатичних колах, міжнародні донори закликали відтермінувати розгляд питання про відставку Кудрицького, допоки наглядова рада не буде укомплектована сьомим членом. Такий лист скерували премʼєр-міністру Денисові Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку, а також міністерці економіки Юлії Свириденко, міністру фінансів Сергієві Марченку та міністру енергетики Галущенку. 

«Укренерго» – оператор української енергосистеми, від стабільної роботи якого залежить енергетична безпека країни. Володимир Кудрицький займає посаду голови правління «Укренерго» за контрактом, строк якого спливає у серпні 2025 року.

У 2023 році уряд схвалив виділення «Укренерго» 9,7 млрд грн на захист підстанцій. Але ці кошти тривалий час були недоступні для компанії через бюрократичні процедури, розповідав Кудрицький у інтерв’ю Forbes. 

У липні 2024-го ЄС надало «Укренерго» грантові €100 млн на захист об’єктів і відновлення. Єврокомісія уповноважила KfW спрямувати до «Укренерго» кошти спеціальної бюджетної програми ЄС Ukraine Investment Facility. Від початку повномасштабної війни «Укренерго» залучило щонайменше €1,5 млрд міжнародної допомоги.

Що відомо про Олексія Брехта

Брехта призначено членом правління 22 червня 2022 року. На цій посаді він координує роботу компанії в частині експлуатації та розвитку мережі, розробку планів розвитку мережі системи передачі на довгострокову та короткострокову перспективу, а також діяльність відокремленого підрозділу «Будівництво та ремонт».

Звільнення Кудрицького: хто може змінити голову «Укренерго» на посаді фото 1

Професійну кар’єру розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС. Пізніше очолював відокремлений підрозділ Укренерго «Науково-проектний центр розвитку ОЕС України», до функцій якого входила розробка стандартів в електроенергетичній галузі, розробка плану розвитку мереж всієї енергосистеми України з урахуванням сучасних тенденцій із забезпечення стійкості та надійності її роботи.

У 2011-2016 роках працював в НЕК «Укренерго», де відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики. Систематизував та вдосконалив процеси розвитку мережі ОЕС України, політику приєднання електроустановок до магістральних електричних мереж, вперше організував розробку та впровадження технічної політики Укренерго.

Нагадаємо, у вечері 2 вересня наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін.

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Теги: звільнення Укренерго Юрій Бойко міністр

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