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ДТЕК повертає графіки відключень для жителів Київщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ДТЕК повертає графіки відключень для жителів Київщини
З 21 серпня ДТЕК запроваджує денний графік відключень електроенергії
колаж: glavcom.ua

Графік оновлюватиметься щодня о 00:00 та міститиме точну інформацію про відключення на добу

З 21 серпня для жителів Київської області починають  діяти денні графіки відключень електроенергії. Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Як зазначається, графік оновлюватиметься щодня о 00:00 та міститиме точну інформацію про відключення на добу.

«Друзі, з 21 серпня ми оновлюємо систему сповіщень про графіки стабілізаційних відключень. Ми прагнемо вдосконалюватись та прислухалися до ваших відгуків і коментарів, тому тепер ви зможете краще планувати свій побут завдяки новій системі», – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Тепер для жителів Київщини буде доступно два види графіків: 

Денний графік – точна інформація про відключення на добу, яка оновлюватиметься щодня о 00:00. Він міститиме лише білі та темно-сірі зони, що дозволить краще планувати свій день. Графік базується на командах Укренерго і буде оперативно корегуватися у разі змін протягом дня.

Тижневий графік (той, що є наразі) – прогнозований план стабілізаційних відключень на тиждень, який враховує різні сценарії застосування відключень за командами Укренерго.

Як уточнили в ДТЕК, система надасть більше точності в прогнозуванні відключень на добу, що допоможе вам краще планувати свій час.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Раніше «Укренерго» прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Теги: ДТЕК відключення світла Укренерго відключення

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