Нацбанк зареєстрував ще три колекторські компанії

В Україні зареєстровано ще три колекторських компаній

В Україні вже зареєстровано 52 колекторські компанії

Ще три юридичні особи пройшли реєстрацію Національним банком і набули статусу колекторських компаній. Про це повідомлє пресслужба Нацбанку.

За даними НБУ, до реєстру колекторських компаній внесені:

ТОВ «Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сі.»;

ТОВ «Дебтфорт Україна»;

ФК «Аваліст».

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив такі рішення 29 жовтня.

Таким чином вже зареєстровано 52 колекторські компанії.

До слова, у Києві судять угруповання, яке погрозами вимагало у громадян повернення боргів. Фігуранти дзвонили клієнтам фірми, а також особам, які не мали відношення до кредитів, та погрожували застосуванням фізичного насильства до них та їхніх родичів, знищення майна, якщо вони не повернуть заборгованість по кредитах компанії. Вони вимагали від 1,5 тис. грн до 180 тис. грн. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.