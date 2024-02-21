У Мукачеві роми побили військового із ТЦК: поліція розпочала розслідування

Заяви до поліції ні від кого не надходило, проте правоохоронці самостійно зареєстрували подію та проводять перевірку

У Мукачеві Закарпатської області місцеві роми побили військового із ТЦК. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Він розповів, що причина конфлікту наразі невідома, і додав, що у ситуації розбирається місцева поліція.

«Заяв до поліції з даного приводу ні від кого не надходило. Подію ми самостійно зареєстрували, зараз встановлюємо всі обставини події та визначаємося з правовою кваліфікацією», – розповіла речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

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У соцмережах 20 лютого поширилися відео, на якому, як стверджується, нібито роми побили співробітника Територіального центру комплектування. Поліція нині встановлює деталі



Відео: Віталій Глагола pic.twitter.com/ha5GQfWWgY — hromadske (@HromadskeUA) February 20, 2024

Нагадаємо, на початку лютого близько сотні людей прикарпатського села Космач перекрили дорогу, зупиняючи автомобілі і перевіряючи прописку водіїв, що в’їжджають в село. Це спричинило бійку та конфлікти.

Причино стало те, що в місцевому Telegram-каналі з’явилася інформація про прибуття в Космач працівників ТЦК і СП. Тому жінки озброївшись вирішили силою відбивати своїх чоловіків. Проте на «блокпості» постраждала мешканка сусіднього села Іванка Ванджурак: у неї вирвали волосся, завдали по машину ударів битою, а також постраждала її маленька донька.