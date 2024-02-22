Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні Taurus – нардеп

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Бундестазі розглянуть дві пропозиції щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus

Як зазначив глава парламентського комітету, інших ракет, окрім Taurus, для завдавання далекобійних ударів Німеччина не має

Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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«Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора». Тобто Taurus. Це – коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше», – зауважив він.

Нардеп Чернєв заявив, що Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні ракети Taurus фото: скріншот

Нардеп запевнив, що інших далекобійних ракет окрім Taurus Німеччина не має фото: скріншот

Як наголосив глава парламентського комітету, остаточне рішення про надання ракет Україні залишається за німецьким канцлером Олафом Шольцом.

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Taurus – сімейство німецько-шведських авіаційних крилатих ракет класу «повітря-поверхня» великої дальності, призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей, включно з важливими точковими та протяжними об'єктами, без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 лютого, Бундестаг відхилив пропозицію щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Бундестазі розглянуть дві пропозиції щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.