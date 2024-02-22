Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні Taurus – нардеп
Як зазначив глава парламентського комітету, інших ракет, окрім Taurus, для завдавання далекобійних ударів Німеччина не має
Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
«Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора». Тобто Taurus. Це – коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше», – зауважив він.
Як наголосив глава парламентського комітету, остаточне рішення про надання ракет Україні залишається за німецьким канцлером Олафом Шольцом.
Як повідомлялося, сьогодні, 22 лютого, Бундестаг відхилив пропозицію щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну.
Раніше повідомлялося, що сьогодні у Бундестазі розглянуть дві пропозиції щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.
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