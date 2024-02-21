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Южноукраїнськ на Миколаївщині може отримати нову назву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Южноукраїнськ на Миколаївщині може отримати нову назву
Комітет Верховної Ради схвалив перейменування Южноукраїнська
фото з відкритих джерел

Южноукраїнськ найближчим часом може повернути свою історичну назву

Комітет Верховної Ради підтримав перейменування міста Южноукраїнськ Миколаївської області на місто Гард. Про це повідомив нардеп Роман Лозинський.

«Наш комітет рекомендував Верховній Раді перейменувати Южноукраїнськ на козацьку історичну назву Гард», – написав він.

Як повідомлялося, в місті Южноукраїнськ Миколаївської області раніше стартувало опитування громадян щодо нової назви міста. Мешканцям необхідно було обрати один з варіантів: Південноукраїнськ, Гард, Бугогард.

В анкетуванні можуть взяти участь тільки жителі міста Южноукраїнська.

Раніше Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект у Шевченківському та Солом’янському районах міста.

До слова, у Львівській області повністю завершили процес декомунізації, що сталося вперше в Україні. Нещодавно там демонтували останній радянський пам’ятник.

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Теги: декомунізація Верховна Рада депутат місто Миколаївщина

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