Польща утилізує розсипане українське зерно

Частину зерна вдалось зібрати, однак ще близько 30 тонн лишається на коліях

На колії висипалось від 160 до 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко

У Котомирі під Бидгощем було завершено збір українського зерна, яке висипалось з вантажних вагонів на колії. Про це повідомляє Pар.

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Як заявляли польські ЗМІ, у потязі було відкрито вісім із 40 вагонів і в результаті на колії висипалось від 160 до 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко.

За даними польської поліції, вагони «були відкриті третіми людьми», бо мотузки-тримачі були перерізані.

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Пізніше стало відомо, що частину зерна вдалось зібрати, однак ще близько 30 тонн лишається на коліях. Це зерно надалі буде утилізовано.

Нагадаємо, у Польщі в четвертий раз за місяць розсипали зерно, що йшло транзитом по залізниці. «Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм?», – наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкоджені три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина).

Як раніше повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з польськими посадовцями. Однак вона так і не відбулася.

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До слова, перші порушники, які розсипали українське збіжжя з зерновозів на кордоні з Польщею, вже постали перед судом.