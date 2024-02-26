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Польща утилізує розсипане українське зерно

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща утилізує розсипане українське зерно
Частину зерна вдалось зібрати, однак ще близько 30 тонн лишається на коліях
фото з відкритих джерел

На колії висипалось від 160 до 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко

У Котомирі під Бидгощем було завершено збір українського зерна, яке висипалось з вантажних вагонів на колії. Про це повідомляє Pар.

Як заявляли польські ЗМІ, у потязі було відкрито вісім із 40 вагонів і в результаті на колії висипалось від 160 до 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко.

За даними польської поліції, вагони «були відкриті третіми людьми», бо мотузки-тримачі були перерізані.

Пізніше стало відомо, що частину зерна вдалось зібрати, однак ще близько 30 тонн лишається на коліях. Це зерно надалі буде утилізовано.

Нагадаємо, у Польщі в четвертий раз за місяць розсипали зерно, що йшло транзитом по залізниці. «Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм?», – наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкоджені три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина). 

Як раніше повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з польськими посадовцями. Однак вона так і не відбулася.

До слова, перші порушники, які розсипали українське збіжжя з зерновозів на кордоні з Польщею, вже постали перед судом.

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Теги: зерно Польща Марокко фермерський протест потяг

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