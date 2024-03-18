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На Херсонщині влада хоче запустити два приміські потяги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Херсонщині влада хоче запустити два приміські потяги
Влада пропонує запровадити на весняно-літній період рух приміських поїздів
фото з відкритих джерел

Йдеться про приміські поїзди за маршрутами Миколаїв – Херсон та Високопілля – Кривий Ріг

Рада оборони Херсонської області розглянула можливість запровадити на весняно-літній період рух приміських поїздів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Йдеться про приміські поїзди за маршрутами Миколаїв – Херсон та Високопілля – Кривий Ріг.

«З цією пропозицією звернулися до керівництва «Укрзалізниці», – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у Хмельницькій області тимчасово закритий рух для поїзда №139/140 Київ-Кам'янець-Подільський через просідання земляного полотна між станціями Нігин – Гуменці прямуватиме лише до Нігина.

До слова, «Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд з Києва до Львова на період шкільних канікул.

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Теги: Чернівці Чехія Ужгород потяг Укрзалізниця

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